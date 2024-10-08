Контроль над морскими путями: Россия пытается атаковать газодобывающие башни у острова Змеиный

Страна-агрессор постоянно пытается атаковать газодобывающие башни у острова Змеиный. И тому есть причины. Потому что Россия стремится иметь контроль над всеми путями Черного моря.

Видео дня

Такое мнение в эфире телемарафона высказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Таким образом , он прокомментировал недавнее эксклюзивное видео боев за газодобывающие башни вблизи Змеиного.

"Силы обороны Украины, в первую очередь подразделения специального назначения ГУР и ГПСУ, постоянно выполняют задачи в акватории Черного моря, чтобы контролировать эту территорию, не допустить врага. И это нужно понимать", – подчеркнул представитель ГПСУ.

По его словам, важно сохранять контроль над морскими путями, где проходят суда. А также над газодобывающими башнями, которые враг раньше использовал как плацдармы, на которых размещал свои средства поражения и наблюдения.

Андрей Демченко подчеркнул, что группы, которые освобождали газодобывающие башни вблизи Змеиного, сделали все необходимое, чтобы противник не мог контролировать эту территорию.

"Средства поражения врага также были уничтожены. Нашим ребятам, нашим защитникам удается их удерживать, избегать поражения от врага. Впрочем, именно мы наносим удары, не позволяющие ему контролировать эту территорию", – заверил он.

Напомним, что 5 октября спецвойска Государственной пограничной службы и подразделения Главного управления разведки захватили и взяли под контроль часть газодобывающих башен вблизи острова Змеиный. Эксклюзивные кадры боев за стратегически важные объекты появились в сети.

Напомним, 30 июня 2022 года Украина освободила остров Змеиный от кафиров, вернув его под украинский флаг. Деоккупация Змеиного разрушила планы агрессора лишить Украину статуса морского государства.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что кафиры не оставляют попыток "вернуть" под свой контроль остров Змеиный. Им не удастся этого сделать, потому что выбить оттуда украинский гарнизон уже нереально.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!