Контузии, осколочные ранения и ампутации: стало известно о состоянии пострадавших от удара по Вольнянску

После теракта, устроенного российскими войсками в Вольнянске Запорожской области, количество пострадавших мирных жителей возросло до 36 человек. Часть из них находятся в тяжелом состоянии.

Видео дня

У раненных диагностированы множественные ранения. Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, 12 человек после ракетного удара россиян по Вольнянску находятся в больницах. Состояние шести из них медики оценивают как тяжелое.

Глава ОВА отметил, что у госпитализированных диагностированы различные травмы. В частности, мирные жители получили осколочные ранения, контузии, переломы и травматические ампутации.

Также Федоров подчеркнул, что общее количество пострадавших возросло до 36 человек. К врачам самостоятельно обратились еще несколько человек. Большинство получили помощь медиков и лечатся дома. Среди раненых беременная женщина и девять детей.

Напомним, российская оккупационная армия в Донецкой области за сутки 29 июня убила 8 мирных жителей. Еще 14 человек получили ранения. В общей сложности российские войска нанесли 2629 ударов по региону.

Ранее сообщалось, что россияне атаковали Вольнянск на Запорожье вечером 29 июня. 30 июня в регионе объявлен День траура по погибшим от удара армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области утром 30 июня во время воздушной тревоги раздался взрыв. Предварительно враг применил для удара ракету "Искандер-М".