Коваленко: оккупанты продолжили ракетный террор Украины – в чем отличие нового удара

В ночь на 13 января российские оккупанты продолжили "праздничный" террор, фактически нанеся этот удар на так называемый старый Новый год. В принципе этот удар был предсказуем, как и предыдущие – как по срокам нанесения, так и по номенклатуре, но все же у него были некоторые особенности.

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Об этом читайте в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Чем бил враг

Прежде всего отмечу, что в ходе данного удара российские оккупанты снова применили комбинированную номенклатуру ракетного вооружения, в состав которой входили такие ракеты:

Х-101/55/55 – 12, из которых сбито 7;

Х-47М2 "Кинжал" – 6;

Х-22/32 – 6;

Х-9М723 (ОТРК "Искандер") – 6.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что часть средств поражения не попали в статистику уничтоженных, поскольку они были сбиты с траектории полета посредством воздействия комплексов РЭБ и не достигли своих целей.

Также запускались перенастроенные на удары по поверхности С-300 и ракеты тактической авиации.

Хронология

Стоит отметить, что, как и в предыдущие разы, ракетному удару предшествовал налет дронов-камикадзе. Не массовый налет, но сконцентрированный на северном направлении.

Фиксация пуска дронов-камикадзе была около 21:20, а их устранение было осуществлено к 22:40. При этом около 22:45 начался обстрел Харькова баллистикой.

Взлет стратегической авиации, Ту-95МС, зафиксирован около 01:50, вхождение в локацию Каспий-Волгодонского региона произошло около 04:40, а пуски осуществлены около 05:30.

Около 06:30 фиксировался взлет Ту-22М3 с аэродрома "Шайковка" с пусками около 07:40.

Около 06:40 с аэродрома "Саваслейка" взлетели МиГ-31К – с пусками ракет Х-47М2 "Кинжал" около 06:50.

Анализ

Данный удар был нанесен пять дней спустя после того, как РОВ устроили послерождественский (согласно хронологии РПЦ) террор на 8 января. Предыдущий удар был в посленовогоднюю ночь с 1 на 2 января. А еще раннее массированная ракетная атака была проведена накануне Нового года – с 28 на 29 декабря 2023 г.

То есть, вне зависимости от количества применяемых ракет, особенно авиационной компоненты, время на перезагрузку для РОВ составляет 4-5 дней.

Весьма необычным выглядит то, что при общем взлете 13 стратегов Ту-95МС применено по факту было 6 – 11, из чего возникает вполне логичный вопрос: зачем нужно было поднимать в воздух 13 самолетов, если пуски осуществляли только 6. Или даже если 11, то по одной ракете на борт, который по тактико-техническим характеристикам способен нести восемь ракет? То есть, вместо 48 или 88 ракет – 12. Отвлекающий маневр и рассредоточение внимания? Весьма сомнительно – с учетом того, что 11 самолетов взлетали с аэродрома "Оленья", а два с "Энгельса".

Также на себя обращает внимание ограниченный боекомплект ракет Х-101/555/55, который был использован во время этого удара. То есть не 90 или 70 ракет, а в разы меньше – что лишь подтверждает переход россиян на практику применения этих ракет в меньшем количестве из-за их ограниченных накопленных запасов.

В свою очередь применение КРМБ "Калибр" сейчас затруднено, поскольку в Новороссийске, куда сбежала Черноморская флотилия из Севастополя, не обустроена инфраструктура для обслуживания и хранения ракет этого типа.

В настоящее время россияне перевозят КРМБ "Калибр" с 3413-й ракетно-технической базы, что в Сухарной Балке, предположительно на 1061-й арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ в станицу Натухаевскую Краснодарского края. Но говорить о том, что вся инфраструктурная цепочка налажена и работает – рано. А потому КРМБ "Калибр", которых только с 25 сентября по 13 января могло быть произведено более 220 единиц, пока не могут стать полноценной компенсацией Х-101/555/55 в ходе ударов по Украине.

В целом на конец декабря 2023 г. показатели накопления крылатых ракет только за счет производства могли составлять около 270 Х-101/555/55 и 220 КРМБ "Калибр" или суммарно 490 и более. За первую половину января 2024 г. производство этих ракет могло дополнительно (ориентировочно) составить до 30 Х-101/555/55 и около 20 КРМБ "Калибр".

В свою очередь за время "праздничного" ракетного террора по Украине россияне уже применили 196 ракет Х-101/555/55

Также на себя обращает внимание участившееся применение Х-47М2 "Кинжал". С начала "праздничного" ракетного террора было использовано 20 ракет данного типа. Отмечу, что это не говорит о наращивании их производства, поскольку это самая сложная и самая дорогая в производстве ракета с весьма трудозатратным и продолжительным циклом выпуска готового изделия. С другой стороны, такие сложные для перехвата цели как Х-47М2 "Кинжал", а также ракеты 9М723 и Х-22/32, РОВ в последние разы запускали не по Киеву и Киевской области, а по областям, абсолютно незащищенным от баллистических угроз. Иными словами, россияне пока даже не пробуют пробить киевскую ПВО, сосредоточившись по гарантировано уязвимым городам.

И под конец. За долгое время Ивано-Франковск стал целью для ракетного удара РОВ. Западная Украина редко становится целью для ракетных ударов и налетов Shahed-131/136 и не исключено, что в этот раз такая попытка могла стать результатом намерения россиян обнаружить место будущей дислокации F-16 и нанести по нему удар на упреждение.

Выводы

РОВ очередным ударом по Украине подтвердили, что они сохраняют фетиш на даты и их целью является подвязывать ракетные удары и к праздничным дням. Это не исключает угрозы на Крещение, которое по РПЦшной традиции будет 19 января.

При этом российские оккупанты продолжают остро зависеть как от боекомплекта, который не безграничный, что отчетливо видно по уменьшающейся компоненте Х-101/555/55 (которую изо всех сил усиливают другой ракетной номенклатурой), так и от времени на обслуживание авиации и ее перезарядку.

При этом очень странным выглядело применение всего 6 самолетов Ту-95МС вместо 13 для нанесения ударов по Украине. Не исключено, что не отстрелявшиеся 7 бортов могут быть применены в ближайшее время для пусков с целью сокращения паузы между ударами. В свою очередь применение Ту-95МС с неполной боевой нагрузкой уже стало обыденным явлением.

В целом этот удар в очередной раз кричащим образом напоминает нашим партнерам об острой необходимости усиления ПВО Украины. Причем не только комплексами малого и среднего радиуса действия, которые тоже очень важны для формирования эшелонированной обороны, но и большого радиуса – в частности ЗРК Patriot и SAMP/T.