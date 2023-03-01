Кремль пытается отвлечь внимание: в ISW объяснили, что стоит за последними заявлениями РФ по поводу войны против Украины

Государство-террорист Россия продолжает активно использовать ядерную риторику во время войны против Украины. Кремль активизирует свои информационные операции, чтобы отвлечь внимание граждан РФ от отсутствия ощутимых успехов оккупантов на поле боя.

Видео дня

Более того, российские власти уверены, что с помощью угроз ядерным оружием у них получится замедлить предоставление западных танков и другой помощи Украине. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Кроме угроз ядерным оружием, военно-политическое руководство России продолжает использовать в своих информационных операциях заявления о якобы угрозе применения токсичных веществ в Украине. Так, минобороны РФ обвинило "США и их пособников" в планировании провокации в Украине с применением ядохимикатов. Ранее ведомство уже пыталось обвинить Украину в якобы планировании атаки на радиационно-опасные объекты в Украине, чтобы обвинить российские силы в неизбирательном нанесении ударов по таким объектам.

Аналитики ISW уверены, что очередной вброс Россией ложных предупреждений об угрозе биохимических и ядерных катастроф сопровождает согласованную российскую информационную операцию под ложным флагом с целью обвинить Украину в подготовке к вторжению в оккупированное Россией Приднестровье.

При этом кремлевский диктатор Владимир Путин заметно возобновил ядерную риторику в российском информационном пространстве во время своего обращения к Федеральному собранию РФ 21 февраля, когда объявил о намерении России приостановить участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Эксперты отмечают, что с помощью такой риторики в Кремле пытаются смягчить информационное воздействие продолжающегося отсутствия успехов России на поле боя, а также замедлить предоставление западного вооружения перед ожидаемым украинским контрнаступлением.

Напомним, диктатор Владимир Путин в очередной раз принялся пугать Запад ядерным оружием. В своем обращении 23 февраля глава Кремля выдал, что государство-террорист "в 2023 году продолжит уделять повышенное внимание ядерной триаде".

К слову, 20 февраля страна-агрессор Россия провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Это произошло именно в то время, когда президент Соединенных Штатов был с визитом в Украине. По словам американских чиновников, есть все основания полагать, что запуск ракеты был неудачным.

Ранее сообщалось, что Путин выступил с ежегодным обращением к Федеральному собранию РФ. В частности, во время своего выступления он заявил, что Российская Федерация приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина, которые тот озвучил, обращаясь к Федеральному собранию РФ. Украинский лидер отметил, что Россия общается как террорист и даже не скрывает этого.

Как сообщал OBOZREVATEL, государственный секретарь США Энтони Блинкен подвел итоги выступления диктатора Владимира Путина перед Федеральным собранием в Кремле. Особое внимание американский чиновник уделил решению российского диктатора о выходе РФ из договора о ядерном оружии, который предполагает ненаращивание количества боеголовок массового поражения.