Кремль пытается заставить замолчать критиков войны против Украины – разведка Британии

После полномасштабного вторжения в Украину в России ускорились процессы подавления инакомыслия. Кремль любыми путями пытается заставить замолчать внутренних критиков войны в нашем государстве.

Об этом говорится в сводке британской разведки, опубликованной в соцсети Х Минобороны Великобритании. Там напомнили, что 14 февраля российский диктатор Владимир Путин подписал закон, разрешающий конфискацию имущества за "распространение ложной информации о ВС РФ".

А еще перед тем "Комитет по иностранному вмешательству" Госдумы РФ представил законопроект, имеющий целью расширить перечень "нежелательных" для России организаций. Это, вероятно, направлено на дальнейшее ограничение деятельности русскоязычных западных СМИ, таких как RFE/RL, Deutsche Wellе и Российская служба Би-би-си.

Британские разведчики отметили, что тенденция ограничения внутренней информационной среды в РФ наблюдается уже много лет, однако после 24 февраля 2022 значительно активизировалась.

Напомним, в России учительнице пришлось писать объяснительную записку после анонимного доноса на нее в Министерство образования. В жалобе говорилось, будто ее свадебные фото на фоне храма носят "интимный характер" и что жениху и жениху грех делать такие снимки.

В Минобразования РФ поддержали донос, учительницу вызвали на разговор и заставили удалить фото.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Telegram-канал "Осторожно, новости" обратил внимание, что путинский режим стал еще сильнее закручивать гайки, и внутренний террор снова вышел на новый уровень. Теперь Z-блоггеры дерутся в истерике из-за страха и жалуются на "притеснения" из-за публикаций об ударах ВСУ по полигонам войск РФ.

– Оккупанты после захвата Авдеевки нашли в городе сторонников "русского мира". Одна из жительниц на камеру пропагандистов заявила о ненависти к воинам ВСУ и о том, как ждала прихода захватчиков из РФ.

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