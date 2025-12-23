'Куда делись 1,5 млн наших военных?' Z-блогер 'забеспокоился' из-за цифр, озвученных Путиным. Видео

В российской Z-среде, вероятно, поняли, как Кремль прячет от россиян реальные потери на войне с Украиной. Число погибших российских солдат может достичь 1,5 млн человек.

Об этом заявил милблогер и капитан ВС РФ ранга запаса Максим Климов. По его словам, количество российских военных, по состоянию на сейчас, равнялось 2,2 млн.

"В начале у нас было 400 тысяч человек, вероятно, без донецких корпусов. Первая мобилизация – 300 тысяч, в 2023 году – 560 тысяч, прошлый год – 400 тысяч, 2025 год – 411 тысяч контрактников. А в целом мы имеем 2,2 млн. В любом случае возникает вопрос: куда делись 1,5 млн наших военных?" – сказал он.

По его словам, среди тех, кто заключил контракт с минобороны России, были те, кому угрожали убийством. Климов заявил, что это явление было массовым.

Оппозиционные росСМИ предполагают, что, вероятно, это и есть реальные цифры потерь России в войне с Украиной: убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Также сообщается, что эту цифру также приводил один из экс-боевиков "ДНР" Павел Губарев.

В то же время, по данным Генштбау ВСУ, в течение суток 22 декабря украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1420 российских оккупантов.

Ложь со стороны Кремля "достала" даже Z-блогеров

Как на днях сообщал американский институт изучения войны, накануне Владимир Путин сделал еще более преувеличенные заявления о победах на поле боя, чем его высокопоставленные военные чиновники, заявив о захвате Северска в Донецкой области, Волчанска в Харьковской области, 50% Лимана в Донецкой области и Гуляйполя в Запорожской области, а также более половины Константиновки в Донецкой области.

Подобный поступком также отличился, новый министр обороны России, Андрей Белоусов, который заявил, что группировка российских войск "Запад" якобы в очередной раз "захватила" Купянск. Также он утверждал, что "обрушение обороны ВСУ неизбежно", однако западные СМИ выставили кремлевского чиновника на посмешище.

Напомним, ранее стало известно, что Россия из-за колоссальных потерь стала перебрасывать в пехоту экипажи боевых кораблей Черноморского флота РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным партизан "Атеш", на Запорожье оккупанты платят командирам, чтобы не участвовать в боях, а во временно оккупированном Крыму растет недовольство привилегиями для участников войны против Украины и их семей.

