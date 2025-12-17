Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что группировка российских войск "Запад" якобы в очередной раз захватила Купянск. Также он утверждает, что "обрушение обороны ВСУ неизбежно".

Заявление главы оборонного ведомства государства-террористки прозвучало во время итогового коллегиума Минобороны РФ. Никаких подтверждений своих слов он не предоставил.

Россия продолжает позориться

По словам Белоусова, украинские войска "тщетно пытаются отбить город". Также он добавил, что через Купянск якобы "проходила логистика" ВСУ, и оккупация города"улучшит безопасность для ЛНР", что однако не помогает временно оккупированному Алчевску, который оказался в блэкауте.

В частности, чиновник Кремля опозорился заявлением о том, что "политика стран Европы и НАТО создает реальные предпосылки для продолжения военных действий в 2026 году". В то же время, "ключевой задачей" на следующий год Белоусов назвал"сохранение и наращивание набранных темпов наступления".

Кремль высмеяла международная пресса

Слова главы Минобороны РФ подняли на смех все международные СМИ. В частности, издание Clash Report опубликовало фото президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Купянск на фоне заявления Владимира Путина о "допуске иностранных журналистов, чтобы они убедились, кто контролирует город".

Ситуация в Купянске

По состоянию на 15 декабря украинские военнослужащие продолжают зачищать Купянск Харьковской области от российских оккупантов. Сейчас в центре города прячутся еще несколько десятков захватчиков.

Российские оккупанты оказались в полном окружении в центральной городской больнице Купянска. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, украинская армия освободила 90% территории города.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники Украины освободили несколько населенных пунктов и прилегающие лесные массивы в районе Купянска. Также в ВСУ отметили, что российские войска продолжают попытки проникновения для усиления позиций в Купянске через газопровод, но украинские силы заблокировали трубопровод и контролируют его по всем возможным точкам выхода.

