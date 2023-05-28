Лаврова напугали западные истребители для Украины: он выразил негодование

Министр иностранных дел страны-террориста России Сергей Лавров пожаловался, что Запад продолжает поддерживать Украину в войне против РФ. По его словам, будущая передача украинской армии истребителей F-16 якобы станет очередной эскалацией.

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При этом глава МИД РФ испугался, что Запад стремится деколонизировать Россию. Об этом Лавров рассказал в эфире российских пропагандистских СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Лавров, чья страна напала на Украину, бомбит города и убивает мирных жителей, считает военную поддержку Запада "эскалацией". Более того, он выдал, что страны Балтии и Польша якобы под диктовку США пытаются нанесли России стратегическое поражение.

"Это неприемлемая эскалация. Я думаю, что есть все-таки на Западе разумные люди, которые это понимают. Но диктуют все Вашингтон, Лондон и их сателлиты, которые находятся внутри Европейского Союза. Страны Балтии, Польша проводят непосредственно на земле задачу, поставленную Соединенными Штатами – ослабить Россию, нанести ей стратегическое поражение", – выдал Лавров.

Также глава МИД РФ завел привычную для кремлевских пропагандистов пластинку о "неонацистах" в Украине, которых "создал и привел ко власти" Запад.

"На Западе уже идет разговор о том, чтобы Россию деколонизировать, имея в виду расчленение нашей страны. Игра с огнем. Здесь никаких сомнений быть не может. Надеюсь, что разумные люди будут отходить от безоглядной поддержки неонацистского режима, который сам Запад и создал", – заявил глава МИД РФ.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пожаловался, что Запад якобы "продолжает нагнетать ситуацию" в Украине, чтобы "добить Россию". Он пригрозил ответом "по законам физики и военного времени".

Ранее сообщалось, что подготовкой украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16, займутся несколько стран-партнеров. Учебную базу в следующем месяце начнут разрабатывать Дания и Нидерланды, а также помощь предложили Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 еще не началось. Проводятся подготовительные мероприятия, чтобы специалисты были готовы к началу тренировок;

– накануне министр обороны Норвегии Берн Арильд Грам заявил, что его ведомство поддержит подготовку и обучение украинских пилотов и персонала на истребителях F-16. Он призвал к тому, чтобы парламент страны согласовал эту инициативу.

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