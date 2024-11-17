Либо сдаться, либо быть уничтоженными: Сырский показал, какая судьба ждет оккупантов в Украине. Видео

Судьба российских оккупантов на украинской земле: либо сдаться, либо быть уничтоженными защитниками Украины. Еще один возможный для них вариант – убираться прочь, пока их не настигли два первых сценарии.

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Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский. Он опубликовал видео с фактами многочисленных поражений врага.

На кардах видно, как защитники с разного вооружения поражают и военную технику, и живую силу оккупационной армии РФ.

После некоторых взрывов военные преступники, которым удалось выжить, выходили из огня с поднятыми руками – демонстрируя, что хотят сдаться в плен.

"Судьба российских оккупантов на нашей земле: либо сдаться, либо быть уничтоженными воинами Сил обороны Украины, либо убираться прочь", – прокомментировал Сырский.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы подразделения "Птицы Мадяра" уничтожили вражеский автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления РБ-301Б "БорисоГлебск-2". Его стоимость составляет $200 миллионов.

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