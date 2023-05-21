'Лучше бы мне ногу прострелили свои': оккупант пожаловался на потери и деградацию в войсках РФ

Военнослужащий оккупационной армии России пожаловался на деградацию в рядах захватчиках. Он хотел бы, чтобы ему прострелили ногу товарищи по службе, лишь бы уехать домой из Украины.

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Перехваченный телефонный разговор оккупанта 21 мая обнародовала пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В частности, он пожаловался на потери войск агрессора (чтобы прослушать аудио, доскролльте новость до конца).

"Тут особо не назвонишься, стреляют тут. 15 "трехсотых", один "двухсотый". Да все, деградируем к х**м, с ума сходим", – сказал он.

Когда его собеседница предположила, что скоро оккупант поедет в отпуск, он заявил, что лучше бы ему прострелили ногу свои же товарищи по службе, но те боятся не попасть в "цель".

"Да какой там отпуск. Лучше бы кто-нибудь лучше мне ногу прострелил, я б домой поехал. Прошу, говорят, мы промажем, в бубенчики тебе отстреляем, не, так дело не пойдет. Тут такие снайпера..." – посетовал захватчик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Силы обороны Украины за неделю уничтожили более 4 200 оккупантов и 13 средств ПВО. Враг теряет не только солдат, но и тяжелую дорогостоящую технику.

– Под Бахмутом украинские штурмовики разбили 72-ю бригаду армии РФ. За два дня боев защитники продвинулись на 1730 м в длину и 700 м в глубину вражеских позиций.

– Заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что ВСУ взяли Бахмут в полуокружение. Наши воины захватили господствующие высоты, поэтому захватчикам в городе теперь приходится обороняться в низине.

– Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что Силы обороны продолжают продвигаться по флангам и до сих пор удерживают небольшую часть Бахмута. Они будут продолжать оборону, пока возможно, чтобы зайти в город, когда ситуация изменится. С каждым днем для оккупантов растет угроза тактического окружения, отметил военачальник.