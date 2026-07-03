"Любила природу и животных": в Запорожье простились с 14-летней девочкой, которую убила Россия. Фото

2 июля в Запорожье простились с 14-летней Кариной Кот, погибшей в результате российского обстрела 8 июня. В тот день российский дрон поразил остановку общественного транспорта в Хортицком районе города, где девушка находилась с мамой и бабушкой.

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Мама Карины от полученных травм через несколько дней после обстрела также скончалась. Об этом сообщило Суспільне Запоріжжя.

Что известно

Карина попала под российский обстрел вместе с мамой и бабушкой, самые тяжелые травмы получили девочка и ее мама. За жизнь Карины врачи боролись три недели, девушка перенесла несколько операций и пережила клиническую смерть, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью, и Карина скончалась в больнице в ночь на 30 июня.

Ее мама также погибла в результате того обстрела. Женщина перенесла несколько операций, однако спасти ее не удалось, она скончалась через несколько дней после обстрела. Маму и дочь похоронили рядом.

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"Они с семьей: бабушка, Карина и мама Алина перешли дорогу, чтобы пойти в магазин за продуктами, и в этот момент попали под обстрел. Бабушка почти сразу пришла в себя. А Алина и Карина были тяжело ранены. Мама погибла, ей сделали много операций, чтобы спасти ей жизнь. На 15 минут она пришла в себя. А после этого, к сожалению, она больше в сознание не приходила", – рассказала классный руководитель девушки Марина Юкальчук.

Семья переехала из Преображенской громады в Запорожье

Карина Кот с семьей переехала в Запорожье из Преображенской общины в начале полномасштабной войны. Она продолжила обучение в Ореховском УВК и окончила восемь классов.

Классный руководитель школьницы Марина Юкальчук вспоминает, что Карина занималась спортом, любила животных, а переезжая в Запорожье, взяла с собой кота и собаку, мечтала завести черепаху.

"Я знаю девочку с самого детства. Она занималась спортом, тренировалась в секции дзюдо. Очень любила заниматься на турниках, брусьях, любила природу, очень любила животных. Несмотря на обстоятельства переезда, она привезла с собой и собачку из Преображенки, и котика. Но у нее была мечта — она разговаривала с бабушкой, она почему-то очень хотела черепаху. Конечно, она услышала и первый сентябрьский звонок, и 30 мая тоже услышала бы этот звонок, но, к сожалению…".

Что известно об обстреле Запорожья 8 июня

В понедельник, 8 июня, российская армия нанесла удар с помощью дронов-камикадзе по Запорожью. В результате атаки погибли две женщины, ещё 24 человека получили ранения, среди них пятеро детей. Среди пострадавших четверо детей и двое подростков.

В результате обстрела загорелся частный жилой дом, пожар удалось потушить. Также были повреждены киоск, магазин, расположенные рядом постройки и автомобиль.

В результате удара на месте погибли две продавщицы киоска – Елена и Лилия. Они находились на рабочих местах в торговых киосках, расположенных рядом с остановкой общественного транспорта.

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