'Люди страдают': Зеленский – о ситуации на фронте, помощи Калифорнии и Приднестровью и пленных корейцах. Видео

В воскресенье, 12 января, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главкома Александра Сырского. В нем, в частности, речь шла о действиях украинских военных на фронте.

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Об этом украинский лидер сообщил в своем традиционном обращении. В частности, он отметил воинов, которые действительно стойко удерживают позиции и уничтожают оккупанта.

"Особенно – воинов из 68-й отдельной егерской бригады и 25-й отдельной воздушно-десантной за бои на Покровском направлении: наиболее жесткое направление сейчас. А также я благодарю ребят из 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад за действия на Курщине", – говорится в обращении.

Президент рассказал, что Служба безопасности Украины продолжает работать с пленными из Северной Кореи.

"Если Ким Чен Ын вообще помнит об этих своих гражданах и может организовать обмен на наших воинов, которые содержатся в России, мы можем передавать таких солдат. Бесспорно, будут и другие пленные из Северной Кореи. Я благодарен всем нашим подразделениям, которые пополняют для Украины обменный фонд", – говорится в обращении.

Также Зеленский рассказал, что поручил сегодня министру внутренних дел Украины и дипломатам подготовить возможность участия отечественных спасателей в борьбе с пожарами в Калифорнии.

"Мы предложили нашу помощь американской стороне. 150 наших пожарных уже подготовлены", – добавил президент.

Зеленский также рассказал, что провел разговор с президентом Молдовы Маей Санду. Лидеры стран обсудили, как можно преодолеть гуманитарный кризис в Приднестровье.

"Люди страдают. И это сознательно направляется Россией, чтобы испортить общественные настроения в Молдове перед выборами. Украина может помочь углям. Однако пока мы не видим ответной реакции от тех, кто фактически контролирует ситуацию на левом берегу Днестра. Если они подыгрывают России, это одна дело, совсем другое дело, если они действительно хотят помочь людям в Приднестровье. С нашей стороны, готовность есть", – резюмировал свое обращение президент Украины.

Ранее Владимир Зеленский показал кадры допроса северокорейских военных, захваченных бойцами ССО и ДШУ в Курщине. Президент подчеркнул, что ни у кого в мире не должно остаться сомнений, что российская армия зависит от военной помощи КНДР.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 января президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ в зоне операции в Курской области РФ взяли в плен двух военных из Северной Кореи. Раненые солдаты были доставлены в Киев, они уже дают показания следователям СБУ.

Российская пропагандистка Скабеева пожаловалась, что украинские военные "похитили корейцев" из Курщины, "ворвавшись на территорию России", однако умолчала о российском вторжении в Украину.

Напомним, в конце декабря ВСУ взяли в плен первого военного из КНДР, однако он скончался на следующий день в результате тяжелых ранений.

Позже в разведке Южной Кореи подтвердили захват в плен Вооруженными силами Украины двух военных КНДР на Курщине 9 января.

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