Малюк: в России за взрыв на Крымском мосту арестовали более 20 человек

В России уже арестовано более 20 человек, обвиняемых в соучастии в организации взрыва на Крымском мосту. Это был важный логистический путь, который необходимо было перерезать.

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Об этом глава СБУ Василий Малюк рассказал в интервью Дмитрию Комарову в спецпроекте "Год. За кадром". Подробности операции он не раскрыл.

"В решении осуществляется псевдоследствие в отношении ситуации, которая произошла с Крымским мостом. Квалифицируют они там по-своему как теракт. Заключили в тюрьму более 20 своих сограждан и инкриминируют каждому из них определенное соучастие в том всем процессе", – сказал Малюк.

По его словам, обсуждать эту ситуацию не стоит – "лучше за всем этим наблюдать".

"В соответствии с международным законодательством и обычаями и традициями ведения войны, с учетом того, что это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу, определенные такие меры, соответственно, осуществляли. Однако детали вообще не скажу", – добавил руководитель СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Черное и Азовское моря станут пространством мира, а Крым вернется домой. Украина делает все возможное, чтобы приблизить этот момент, сказал министр обороны Алексей Резников.

– Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что для освобождения Крыма Украина при необходимости применит любое не запрещенное оружие.

– В МИД заявили, что Крым был, есть и будет неотъемлемой частью Украины. И справедливость обязательно будет восстановлена военным или дипломатическим путем, либо их комбинацией.