Манкурты в лампасах: кто из российских генералов с украинскими корнями уже отправлен на тот свет, а кто "задержался"

Во время удара по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе погибли и были ранены российские "высокопоставленные офицеры". Среди них – генерал-полковник Александр Романчук, командующий группировкой ВС РФ на Запорожском направлении – уроженец Луганска. Он не единственный военный преступник с украинскими корнями, воюющий на стороне России.

Подробнее о других манкуртах в лампасах и чем они "отличились" – читайте в материале.

Высокопоставленные палачи

Развязанная Россией полномасштабная война изначально была алогичной во многих аспектах – начиная от фантастических целей так называемой "специальной военной операции", заканчивая циничными обвинениями Украины о якобы подготовке ею нападения то ли на Россию, то ли на Беларусь. Соагрессоры Путин и Лукашенко впоследствии эту тему так и не прояснили.

Мало поддается объяснению и тот факт, что в ВС РФ служат и берут участие в агрессии против собственной родины множество военных с украинскими корнями или имеющих родственников на территории Украины.

Информация о такого рода военных преступников чаще всего попадала в СМИ уже после взятия в плен или же уничтожения предателей. Реальное же число представителей российского оккупационного контингента, имеющих украинские корни, неизвестно.

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Однако еще в начале полномасштабной войны в средствах массовой дезинформации РФ аналитиком Владимиром Белоусовым были представлены статистические данные за 2017 год. По этим данным, среди национальностей офицерского состава ВС РФ 53% – украинцы и 28% – русские. Далее приводилось уточнение, что с годами процент этнических украинцев несколько сократился, а русских увеличился.

Весьма показательно, что первым погибшим в Украине (во время полномасштабной войны) высокопоставленным российским военным стал заместитель командующего 41-й общевойсковой армией (41-ой ОВА) генерал-майор Андрей Суховецкий – уроженец Мелитополя Запорожской области.

Подчиненные "слуги царю, отца солдатам" Суховецкого совершали преступления в ходе российско-грузинской войны, оккупации Крыма и кровавого месива в Сирии, о чем свидетельствуют аккуратно выложенные на подушки во время похоронной процессии "бранзулетки" от Путина.

Манкурт был ликвидирован через неделю после начала полномасштабного вторжения – под Мариуполем. Родная земля не приняла предателя – его прикопали в Новороссийске.

Другой показательный кейс для высших российских офицеров с украинскими корнями касается уроженца села Ветлы Волынской области генерал-лейтенанта ВС РФ Михаила Зусько. В 2014 военный преступник командовал 1-м армейским корпусом Южного военного округа (ЮВО) в Донецке, потом "отличился" в Сирии и всплыл во время полномасштабного российского вторжения.

Зусько успел наградить собственного сына-оккупанта, провалить "военную операцию" и был арестован родным ФСБ 31 марта 2022 года.

Причиной этого могло стать то, что ФСБ активизировала поиск и задержания служащих ВС РФ, имеющих украинские корни и из-за подозрения в их работе на ВСУ. Местные паблики писали, что даже родная мать от Зусько отказалась.

Еще один экземпляр – первый заместитель начальника ГУ ГШ ВС РФ (известного как ГРУ) генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Во время мятежа Пригожина перепуганный замглавы российской военной разведки засветился на видео с главарем "вагнеровцев" и замминистром обороны Евкуровым.

Алексеев родился и вырос в селе Голодьки Винницкой области. За годы службы в армии страны-агрессора был удостоен звания "герой России". Он причастен к массовой гибели населения в Сирии, а сейчас отвечает за разведывательное обеспечение российской агрессии против Украины, организацию подготовки исходных данных для нанесения ударов по нашей территории и легализацию российского присутствия на оккупированных территориях.

Самым актуальным, если так можно выразиться, палачом украинского народа на данный момент является уроженец Одессы генерал-лейтенант Сергей Кобылаш – командующий дальней авиацией ВКС РФ. Он принимает непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину и ответственен за нанесение самолетами стратегической авиации массированных ударов крылатыми ракетами по украинским городам, в том числе и по его родной Одессе.

Кобылаш также совершал преступления против человечества во время первой и второй чеченских войн, получил звание "героя РФ" за участие в агрессии против Грузии, и был причастен к уничтожению мирного населения в Сирии.

Ну, и главный "терпила". После отстранения с должности Суровикина фактически командующим оккупационной группировки в Украине стал командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский. Он, как и Кобылаш, участник первой и второй чеченских войн, и тоже "отличился" в Сирии.

Теплинский родился в Моспино Донецкой области, а его жена детство и юность провела в Николаеве. Мать Теплинского, по информации журналиста Андрея Цаплиенко, до сих пор может проживать на территории Донеччины, а мать супруги – в Николаеве. Однако в РФ из Теплинского слепили образ настоящего "русского офицера". И, судя по всему, его на данном этапе войны сделают ответственным за неудачи российских оккупационных войск в Украине.

Причины разные – итог один

Российских оккупантов с украинскими корнями можно разделить на несколько групп.

1. Кадровые офицеры, проживающие на территории РФ в силу особенностей системы еще в советской армии, когда мобилизованного в УССР могли отправить служить, к примеру, на Северный Флот или Дальний Восток. После распада СССР в 1991 г. некоторые из офицеров остались служить в России. Как правило, именно эта категория занимает сейчас высокие должности в армии страны-агрессора.

2. "Чмобики", проживающие до момента мобилизации на территории РФ, которые имеют родственников в Украине или же украинские корни.

3. В отдельную группу следует выделить предателей из числа принимавших присягу Украине, перешедших на сторону РФ, а также насильно или добровольно мобилизованных украинцев на оккупированных РФ территориях.

Что заставляет все эти категории выполнять преступные приказы – желание выслужиться, боязнь быть уволенным или даже получить тюремный срок за отказ – вопрос риторический. Однако общее у них всех одно: неизбежная перспектива оказаться на глубине в два метра под землей из-за многочисленных военных преступлений против украинцев.