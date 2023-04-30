Повсюду грязь и разруха: появились настоящие фото "русского мира" в Мариуполе

В Мариуполь, временно оккупированный российской армией, захватчики принесли "русский мир" – разруху, грязь и нищету. В городе много приезжих, на улицах валяется мусор, а большинство поврежденных вражескими обстрелами зданий никто не ремонтирует.

Видео дня

Новые фотографии города 30 апреля опубликовал в Telegram советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он сообщил, что на днях из населенного пункта вернулась его знакомая.

Женщина вывозила из города своих родителей. Она рассказала, что разговоры пропаганды о том, что Мариуполь "возвращается к жизни" – это обычная ложь.

"Сверили часы, но оказывается, что ужас на месте еще хуже его описания", – написал Андрющенко.

Украинка отметила, что в ее родном городе повсюду грязь, разруха, у местных жителей на лицах читается растерянность и отрешенность. На улицах Мариуполя она увидела много таджиков и других приезжих. Цены на продукты очень высокие.

"С людьми разговаривала и могу сказать, что далеко не все оставшиеся там поддерживают "русский мир", – сообщила украинка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Недавно Google обновил спутниковые снимки Мариуполя на картах. Теперь каждый может воочию увидеть, во что Россия превратила город, в котором до начала полномасштабного вторжения жили 500 тысяч человек.

– Ранее стало известно, что оккупанты в Мариуполе начали рыть окопы и устанавливать огневые точки прямо посреди свалки. Захватчики боятся контрнаступления Сил обороны Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!