''Машина очень хорошая'': украинский танкист рассказал о впечатлениях от обучения на Leopard 2. Видео

Украинские воины, учащиеся в Польше справляться с современными боевыми танками Leopard 2, высоко оценили возможности этой западной бронетехники. Они также уверены: времени, отведенного им для овладения немецкими боевыми танками по ускоренной программе, достаточно: на обучение поехали опытные танкисты, имеющие высокую мотивацию.

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Украинские воины стремятся поскорее вернуться на фронт уже на Leopard 2, ведь уверены: эта бронетехника поможет спасти много жизней защитников Украины и приблизит победу нашего государства в войне с РФ. Об этом заявил во время общения с журналистами майор 4 танковой бригады Вадим Ходак, находящийся на учениях в Польше.

По словам Ходака, украинские воины, уже учащиеся работать с Leopard 2 в Польше, высоко оценили возможности этих современных западных тяжелых танков.

"Могу сказать, что машина очень качественная, очень хорошая. Она очень понравилась нашим солдатам. Я думаю, что этого срока, который нам определен, будет достаточно, чтобы освоить эту технику", – рассказал Ходак.

Танкист заметил: у всех прибывших на учебу – очень высокая мотивация поскорее вернуться на передовую. На обучение украинских воинов в срочном порядке "выдернули" с самых горячих направлений.

"Все мои солдаты и я лично - мы приехали с восточного фронта, Донецк, Луганск, непосредственно из района боевых действий. У нас не было много времени. Нам поступила команда и буквально два-три дня - и мы уже были в Польше", - отметил Ходак.

Он признался, что украинские военные сейчас страдают от нехватки бронетехники, однако уверены, что немецкие танки помогут переломить ситуацию в пользу Украины.

"В настоящее время нам очень не хватает бронетехники. И я надеюсь, что когда мы приедем с этой техникой на передовую, она спасет очень много жизней наших солдат. И приблизит нас к победе", – рассказал воин.

Несмотря на свой довольно зрелый возраст - днепрянин Вадим Ходак уже отпраздновал 57-й день рождения и к моменту начала полномасштабного вторжения РФ уже был военным пенсионером не один год - в первый же день начала "великой войны" ушел в военкомат и отправился защищать родную землю. И таких как он в украинской армии – очень много.

Напомним, 13 февраля стали известны подробности "турбокурса" для украинских танкистов в Польше. Там по ускоренной программе они овладевают немецкими танками Leopard 2. В рамках первого курса западные инструкторы подготовят 105 танкистов.

В тренировках задействован 21 экипаж танков, а также технический персонал обслуживания танков.

Каждый день украинские воины учатся по 10-12 часов, позади уже неделя интенсивных занятий. Общий курс продлится около месяца (для сравнения, американские танкисты овладевают танком Abrams в течение 22 недель, то есть около 5,5 месяцев).

В Германии также 13 февраля приступили к обучению украинских экипажей танков Leopard 2. Тренировки должны закончиться в марте.

Ученые танковые экипажи смогут сразу идти в бой: по данным министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, которые он озвучил 31 января, в первой волне поставок Украина получит 120-140 современных западных танков Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams.