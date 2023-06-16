Маскировка не помогла: ВСУ точным ударом превратили вражеский 'Урал' на металлолом. Видео

Страна-агрессор Россия продолжает терять на войне против Украины различные образцы своего вооружения. Вооруженные силы Украины точным ударом превратили вражеский "Урал" в металлолом.

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Об этом сообщил официальный Telegram-канал Сухопутных войск ВС Украины. Там же показали эффектное видео уничтожение техники РФ.

На кадрах показана работа аэроразведки 2 механизированного батальона 54-й отдельной механизированной бригады. Они провели четкий комплекс мероприятий по выявлению и уничтожению вражеской техники.

Наши воины отработали четко и одним точным ударом разнесли вражеский "Урал". Примечательно, что оккупантам не помогла даже маскировка.

"Аэроразведка 2 механизированного батальона 54 ОМБр обнаружила неудачно замаскированную единицу техники, а именно – УРАЛ с ЗУ 23-2", – говорится в сообщении.

Следует отметить, что украинские защитники продолжают уничтожать военную технику и живую силу российских оккупантов. В этот раз Силы спецопераций Украины показали, как с помощью Himars удалось уничтожить вражеские радиолокационные комплексы.

Также украинские защитники во время наступления на юге ударами с РСЗО HIMARS уничтожили сразу три российских гаубицы "Мста-С". Самоходные артиллерийские установки (САУ) в результате прямых попаданий взорвались одновременно.

Как сообщал OBOZREVATEL: по аудиоперехвату, опубликованному ГУР, стало известно, что военные "второй армии мира" продолжают жаловаться на значительные потери в Украине. Кроме того, они рассказывают родным о том, как их насильственно отправляют в бой и наказывают за отказ участвовать в столкновениях с силами обороны;

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