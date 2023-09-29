Мечтал о 'Киеве за три дня'? В Украине ликвидировали оккупанта, позировавшего на фото с белыми перчатками

В Украине ликвидировали российского оккупанта Анатолия Ямиева. В сети опубликовали его фото с белыми перчатками за поясом.

Снимок прокомментировал в Telegram-канале соучредитель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе. Он отметил, что, вероятно, захватчик мечтал о "Киеве за три дня", поскольку перчатки – необходимый элемент праздничной одежды военнослужащих, их надевают на парады.

Расследователь пошутил, что уместнее было сделать фото с заткнутыми за ремень белыми тапочками.

Ямиев был родом из города Нефтекамск в Республике Башкортостан. По данным росСМИ, оккупант отправился на "концерт Кобзона" 27 сентября.

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Напомним, мать одного из ликвидированных на войне оккупантов вместо погибшего сына получила котенка от местных властей. Животное якобы родилось на фронте, и военнослужащий армии РФ подкармливал его.

Мать погибшего участника спецоперации поблагодарила голову Коми за помощь в доставке котенка, который "грел душу" ее сыну.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В сети показали работу украинского снайпера, попавшего в оккупанта с дистанции 800 метров. Защитник умело отработал из винтовки UAR-10 украинского производства.

– Украинские военные поразили штаб российских оккупантов под Херсоном, когда там проходило ежедневное совещание офицеров 24-го мотострелкового полка 70-й мотострелковой дивизии РФ. По итогам "досрочного завершения" совещания ликвидировано 8 офицеров, еще 7 получили статус "300".

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