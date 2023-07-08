Медведев устроил истерику из-за заявлений Байдена и Украины и снова принялся угрожать 'ядерным армагедоном'

Бывший президент России, а ныне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вновь отличился своими истерическими заявлениями. Так на фоне возможности вступления Украины в НАТО, неадекватный российский политик снова начал угрожать ядерным оружием.

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Свои очередные истерические заявления Медведев изложил в своем Telegram-канале. В частности, столь бурную и неадекватную реакцию у политика вызвало недавнее интервью президента США Джо Байдена.

Так, Медведев обозвал Байдена "сонным маразматиком" и больным стариком", поскольку во время интервью президент США напомнил, что несколько лет назад он отказал российскому президенту в гарантиях неприсоединения Украины к НАТО.

Также российского политика очень возмущает то, что США вместе с западными странами продолжают поставлять Украине оружие, чтобы та и могла и дальше успешно противостоять российским захватчикам. Медведев также пригрозил, что реализация натовской перспективы для Украины означает начало Третьей мировой войны и в очередной раз заявил о "ядерном армагедене".

"Можно сказать и то, что он болен старик, который находится в тугой деменции. Типа не знает, что творит. Об этом вопит Трамп и значительная часть американцев. А может все вообще иначе? Может, одержимый нездоровыми фантазиями умирающий дед просто решил хорошо уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества", – заявил неадекватный политик.

Напомним, ранее Медведев вдруг заговорил о готовности РФ к "компромиссам", но снова замахнулся на Киев. В неадекватных фантазиях экспрезидента РФ "компромисс" состоит в безоговорочном исполнении Западом ультиматумов Кремля.

В частности, Медведев мечтает о том, что "никакой анти-России больше не должно быть в принципе", а "киевский нацистский режим должен быть аннигилирован и законодательно запрещен в цивилизованной Европе как фашистский".