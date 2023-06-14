Мельник: враг пытается заблокировать нашу ПВО и готов жертвовать своими территориями. Интервью

Продолжающиеся ракетные атаки на города и села Украины оккупационной российской армии имеют несколько целей, одна из которых – блокирование противовоздушной обороны. Препятствуя контрнаступлению ВСУ, агрессор делает ставку на авиацию, а значит, пытается заблокировать противовоздушные возможности Украины. Ведь из-за этих атак украинские средства ПВО не могут быть переброшены непосредственно на линию фронта, чтобы усиливать наших защитников.

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В то же время страна-террорист Россия столкнулась с определенной нехваткой ракетных ресурсов, из-за чего вынуждена применять для атак по наземным целям ракеты, предназначенные для береговой охраны. Как показали события в приграничных с Украиной районах РФ, Кремль готов жертвовать своими территориями и людьми, чтобы удержать под контролем клочки украинской земли. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

– Глава комитета по обороне Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что контрнаступление ВСУ ожидается в ближайшие дни. По его оценкам, украинская армия проводит операции по разведке и формированию, а главный фронт все еще находится в резервах. Он также призвал к осторожности всех, кто считает, что Украина вступит в бой, и все закончится очень быстро. Как вы оцениваете текущий этап войны? Соглашаетесь с оценками Эллвуда?

– Единственное, что я могу сказать – это то, что я полностью согласен с этим. Вряд ли что-то можно добавить к этому. Прекрасный анализ, отличная оценка ситуации.

– Относительно того, что враг делает в ситуации, когда со дня на день ожидает наше контрнаступление. 13 июня последовали новые атаки российских оккупационных войск по нашей стране. Есть прилеты в Кривом Роге, снова была атакована столица. В то же время, по информации Центра национального сопротивления, Россия перебросила в Брянскую область противокорабельный ракетный комплекс "Бал". Это свидетельствует о том, что у оккупанта заканчиваются специфические ракеты для атак наземных целей?

– Если попытаться раскрыть намерения врага, почему продолжаются атаки по городу Киеву и другим гражданским объектам на территории Украины, то одна из причин или одна из целей, возможно, преследуемых россиянами – это удержать средства ПВО, которые сейчас развернуты для прикрытия городов, гражданских объектов, чтобы не дать Украине возможность усилить современными средствами ПВО западного производства наступающие силы на линии фронта.

Поскольку для нас есть тревожные сообщения о том, что Россия активно применяет авиацию для атаки на наступающие украинские подразделения. Также, возможно, это досадно, но не совсем неожиданно, что они сумели извлечь определенные уроки из предыдущего опыта. Это также управляемые авиабомбы, позволяющие наносить удары вне зоны поражения ПВО.

Здесь враг делает ставку на авиацию. Для того чтобы авиация могла там эффективно работать, нужно зафиксировать, заблокировать возможности Украины по опрокидыванию и усилению фронтовых районов средствами ПВО. Это одна из целей в дополнение к тем, о которых мы знаем – попытки терроризировать население, повлиять на решение политического руководства страны. Все это тоже остается.

Что касается переброски батарей, предназначенных для береговой обороны – да, это действительно свидетельство того, что у России есть пусть не голод, но определенная нехватка ресурсов, которые они пытаются компенсировать этими береговыми ракетами, предназначенными для атак по морским целям.

Это не первый случай. Такие атаки уже были с территории Крыма. Ракеты имеют меньший боевой заряд, возможно, меньшую точность, но в любом случае они смертоносны и дальность поражения, особенно модифицированных ракет, позволяет России использовать преимущество нанесения ударов из безопасных для них районов.

Но здесь можно сделать еще один вывод. Сейчас Россия обнажает другие направления. Это мы видим на примере того, что снижается возможность защиты побережья Черного моря и даже отдаленных районов. Это также может подтверждать тезис о том, что практически со всей России перебрасываются части, то есть российская оборона обнажается на восточных и северных направлениях.

И последнее – это события в приграничных районах Белгородской и Курской областей России, где не оправдались надежды многих экспертов, что Россия будет защищать собственную территорию и перебросит туда силы с фронта. То есть Россия готова жертвовать даже своими территориями, своими населенными пунктами и людьми ради того, чтобы завоевывать или удерживать клочки оккупированной земли на территории Украины.

– Путин заявил, что в июле намерен разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. По-вашему, может ли на эти процессы повлиять факт болезни Лукашенко? К примеру, если он отойдет от власти. Как вы оцениваете опасность размещения ядерного оружия в Беларуси?

– На мой взгляд, решение о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси в комплексе с переоборудованием белорусских самолетов, обучением белорусским летным и наземным экипажам ракетных комплексов вряд ли имеет военный смысл. Это составляющая ядерного шантажа.

Неважно, сколько боеголовок будет переброшено, потому что ядерное оружие, в том числе тактическое, имеет силу как элемент сдерживания. Последствия этого могут быть разными, и вряд ли они будут благоприятны для России. Потому что Россия, тем самым, нарушает международные режимы нераспространения ядерного оружия, ведь это размещение на территории неядерного государства.

Но это вопрос к другим странам, которые легитимно владеют ядерным оружием и заинтересованы в соблюдении этих договоренностей. И здесь, к сожалению, перспективы не очень радужные, учитывая общее состояние ООН и ее Совбеза, где эти страны являются постоянными членами.

Что касается возможных сценариев эпикриза Лукашенко, то здесь много спекуляций. Очевидно, что для этого есть некоторые основания. Есть также видеосвидетельства, из которых мы можем однозначно делать выводы, что у него со здоровьем не все хорошо.

Во всяком случае, физическая смерть или политическая смерть – неспособность Лукашенко выполнять свои обязанности – будет иметь существенные последствия, прежде всего, внутриполитические, для Беларуси. Это тоже совершенно естественное явление для авторитарных режимов. После этого возникает определенный вакуум власти, внутренняя борьба.

Но в данном случае, в отличие от историй, неоднократно случавшихся в разных странах, в том числе в Советском Союзе, наиболее мощным будет все-таки российский фактор. Как Россия сможет вмешиваться в эти внутриполитические действия на территории самой Беларуси.

На первый взгляд это выглядит так, что, имея там свою агентуру, фактический контроль над силовыми структурами Беларуси, этот вопрос решен. Кремль там быстренько "наведет порядок" и поставит наместника, который будет выгоднее Кремлю.

Но я бы не торопился с такими выводами. Как мы видим, в последнее время далеко не все спецоперации относительно успешны. Следовательно, есть вероятность того, что белорусский сценарий пойдет не в пользу Кремля.