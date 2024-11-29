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Меркель не признала Минские соглашения ошибкой и заговорила о дипломатическом выходе из войны в Украине

Анна Паскевич
War
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Меркель не признала Минские соглашения ошибкой и заговорила о дипломатическом выходе из войны в Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала "подумать о дипломатических решениях", чтобы прекратить войну в Украине. Нападение РФ на Украину она назвала "вопиющим" нарушением международного права, однако в то же время отказалась признавать ошибкой Минские соглашения, навязанные Кремлем Украине.

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Соответствующее заявление Меркель озвучила в четверг, 28 ноября, в эфире немецкого телеканала ZDF. Она, в частности, заявила, что не допустить победы российского диктатора Владимира Путина – в интересах не только Украины.

"Не только в интересах Украины, но и в наших, чтобы Путин не выиграл эту войну", – сказала Меркель.

Меркель не признала Минские соглашения ошибкой и заговорила о дипломатическом выходе из войны в Украине

"Стоит подумать о дипломатических решениях"

Не "давая никаких конкретных советов", бывшая канцлер сказала, "что всегда нужно одновременно думать и о дипломатических решениях".

Их, со слов Меркель, "пока не обязательно "распаковывать", но в итоге "всем придется посоветоваться вместе – Украине и ее сторонникам".

"Правильно и важно, и я думаю, что на самом деле вполне логично, что друзья делают это вместе", – сказала политик.

При этом она заявила, что поддерживает действия нынешнего правительства Германии в отношении войны и не намерена "критически комментировать это по телевидению".

"Можно было догадаться, что военная победа для Украины будет непростой. И все же я поддерживаю все, что делает международное сообщество, чтобы поставить Украину в хорошую ситуацию", – заявила бывшая канцлер.

По ее словам, действующий канцлер Олаф Шольц справедливо отмечает, что Германия "сейчас действительно является одним из главных сторонников Украины".

Меркель не признала Минские соглашения ошибкой и заговорила о дипломатическом выходе из войны в Украине

Минские соглашения не ошибка, считает Меркель

Меркель прокомментировала ожидания того, что ей придется извиняться за свою политику в отношении РФ:

"Я извиняюсь только за вещи, например пасхальный отдых в связи с коронавирусом (введение строгого карантина. – Ред.), которые, оглядываясь назад, я действительно думаю, были неправильными в определенный момент времени".

Даже после "тщательного изучения" в ходе долгой работы над ее биографией, она "не смогла признать" ошибки, когда дело дошло до российского вопроса, сказала Меркель.

"Драма в том, что все закончилось не так, как я хотела", – заявила она и добавила, что не считает Минские соглашения ошибкой.

Меркель не признала Минские соглашения ошибкой и заговорила о дипломатическом выходе из войны в Украине

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Меркель заявила, что препятствовала скорейшему вступлению Украины в НАТО, так как опасалась возможной военной реакции со стороны Путина. По словам экс-канцлера, она увидела риски из-за присутствия Черноморского флота РФ в Крыму, что создавало уникальную ситуацию по сравнению с другими кандидатами. К тому же, тогда меньшинство в Украине поддерживало идею вступления в НАТО, пишет Меркель в своих мемуарах.

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