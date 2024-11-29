Меркель не признала Минские соглашения ошибкой и заговорила о дипломатическом выходе из войны в Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала "подумать о дипломатических решениях", чтобы прекратить войну в Украине. Нападение РФ на Украину она назвала "вопиющим" нарушением международного права, однако в то же время отказалась признавать ошибкой Минские соглашения, навязанные Кремлем Украине.

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Соответствующее заявление Меркель озвучила в четверг, 28 ноября, в эфире немецкого телеканала ZDF. Она, в частности, заявила, что не допустить победы российского диктатора Владимира Путина – в интересах не только Украины.

"Не только в интересах Украины, но и в наших, чтобы Путин не выиграл эту войну", – сказала Меркель.

"Стоит подумать о дипломатических решениях"

Не "давая никаких конкретных советов", бывшая канцлер сказала, "что всегда нужно одновременно думать и о дипломатических решениях".

Их, со слов Меркель, "пока не обязательно "распаковывать", но в итоге "всем придется посоветоваться вместе – Украине и ее сторонникам".

"Правильно и важно, и я думаю, что на самом деле вполне логично, что друзья делают это вместе", – сказала политик.

При этом она заявила, что поддерживает действия нынешнего правительства Германии в отношении войны и не намерена "критически комментировать это по телевидению".

"Можно было догадаться, что военная победа для Украины будет непростой. И все же я поддерживаю все, что делает международное сообщество, чтобы поставить Украину в хорошую ситуацию", – заявила бывшая канцлер.

По ее словам, действующий канцлер Олаф Шольц справедливо отмечает, что Германия "сейчас действительно является одним из главных сторонников Украины".

Минские соглашения не ошибка, считает Меркель

Меркель прокомментировала ожидания того, что ей придется извиняться за свою политику в отношении РФ:

"Я извиняюсь только за вещи, например пасхальный отдых в связи с коронавирусом (введение строгого карантина. – Ред.), которые, оглядываясь назад, я действительно думаю, были неправильными в определенный момент времени".

Даже после "тщательного изучения" в ходе долгой работы над ее биографией, она "не смогла признать" ошибки, когда дело дошло до российского вопроса, сказала Меркель.

"Драма в том, что все закончилось не так, как я хотела", – заявила она и добавила, что не считает Минские соглашения ошибкой.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Меркель заявила, что препятствовала скорейшему вступлению Украины в НАТО, так как опасалась возможной военной реакции со стороны Путина. По словам экс-канцлера, она увидела риски из-за присутствия Черноморского флота РФ в Крыму, что создавало уникальную ситуацию по сравнению с другими кандидатами. К тому же, тогда меньшинство в Украине поддерживало идею вступления в НАТО, пишет Меркель в своих мемуарах.

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