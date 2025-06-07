'Миномет не затихал': десантники 79-й ОДШБр прошли боевое крещение, освободив село в Донецкой области. Видео

Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады с псевдонимами "Шустрый", "Казантип" и "Кузя" прошли боевое крещение и помогли восстановить контроль над селом в Донецкой области. Бойцы в течение нескольких месяцев готовились к своему первому боевому выходу в учебном центре и на полигонах.

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Об этом они рассказали в интервью на YouTube-канале 79 ОДШБр. При первой возможности военные записались на штурм и стали частью группы, которая должна была восстановить контроль над населенным пунктом, где зашли россияне.

Благодаря постоянной поддержке разведывательных и ударных беспилотников, а также качественному взаимодействию со всеми привлеченными подразделениями, десантники 79-й бригады быстро зачистили все дома и прилегающие лесополосы. Боевое задание было выполнено без потерь.

"Миномет не затихал там. Ну и всегда летали дроны, но постоянно нас контролировал наш дронщик. Мы всегда или прятались, или убегали. Первых, кого мы встретили, там их была четверка. Буквально через метров 25-30 по этой же самой зеленке услышали какой-то шепот", – рассказали бойцы.

Это был раненый оккупант, наши военные пытались его вытащить, но у него были переломаны ноги. По рации десантникам посоветовали подойти к нему и расспросить информацию.

"Мы подошли. Подойдя к нему, он сказал, что их здесь было трое на этой позиции. Остался только он один трехсотый. Мы начали искать тех двух. Нашли одного двухсотого. В двух метрах от него в спальнике что-то лежало. Просто тело", – вспоминает защитник.

Затем побратимы увидели еще четыре тела. В погреба бойцы заходили только после брошенных двух гранат.

"Зашел, просмотрел и пошел дальше. Мы еще и набрали трофейный гранат. Проверили их, все ли нормально. И потом бросались ими, как яблоками", – рассказали десантники.

Перед тем, как они приближались к россиянам, по врагу наносили удары дронщики и артиллеристы. Только потом украинские военные подходили и проверяли, нет ли там никого.

Напомним, на одном из участков фронта наши защитники с помощью дронов "наведались в гости" к российским военнослужащим и проверили их укрытия на прочность. Благодаря точному попаданию БПЛА со взрывчаткой захватчики были ликвидированы, а блиндажи превратились в братскую могилу.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно украинские пограничники показали слаженную работу по ликвидации оккупантов на Сумском направлении. Благодаря попаданиям наших операторов с дронов российские захватчики остались без средств связи, техники, живой силы и не только.

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