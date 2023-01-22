Минус 30 оккупантов: в Генштабе опровергли фейк о наступлении врага на Запорожском направлении. Видео

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опровергли заявления пропагандистов Москвы о якобы прорыве войск РФ в Запорожской области. В действительности оккупанты на этом направлении продолжают нести потери и отступать с занятых ранее позиций.

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Это, в частности, доказывает видео одного из боев, которое было обнародована на странице Генштаба в Facebook. В результате российского "наступления" защитники Украины уничтожили 5 БМП, вражеский танк и около 30 оккупантов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Пока российские пропагандисты в своем больном воображении "захватывают" населенные пункты Запорожской области, Силы обороны края спокойно и уверенно уничтожают технику и живую силу противника, занимая вражеские позиции", – говорится в публикации.

На видео Генштаба попал "фейерверк" на позициях противника, а также последствия ударов украинских защитников – ликвидированный личный состав войск РФ и уничтоженная боевая техника.

Внимание! Видео 18+! Содержит сцены насилия!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВСУ опровергли фейк о якобы масштабном наступлении РФ в Запорожской области. Противник пытается штурмовать позиции Сил обороны Украины небольшими группами до 10 человек и местами действительно имел частичный успех, но все позиции были восстановлены.