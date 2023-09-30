Минус четыре авто и два блиндажа врага: аэроразведчики устроили оккупантам 'разнос'. Видео

Украинские аэроразведчики совместно с операторами FPV-дронов устроили "дискотеку" оккупантам под Соледаром Донецкой области. Благодаря профессиональным действиям военных уничтожены 4 автомобиля и 2 блиндажа россиян.

Соответствующее видео показал в Telegram командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Авторами мощной "бавовны" стали аэроразведчики 30-й ОМБр "Команда Вялого" и операторы FPV-дронов из других подразделений (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Великолепная работа. Масштабируем уничтожение врага", – отметил Сырский.

Видео дня

Напомним, спецназовцы СБУ ювелирно отработали по врагу на фронте с помощью дронов. По результатам прошлой недели уничтожены 62 единицы вражеской техники, 28 фортификационных сооружений, 1 склад с БК и 70 российских оккупантов.

Также на днях бойцы 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады поразили дроном-камикадзе российскую БМП-3, мчавшуюся по грунтовой дороге. Подтверждена ликвидация одного и ранения еще двух членов экипажа вражеской бронемашины.

Тем временем российская ПВО отминусовала Су-35 оккупантов над Токмаком. Российские пропагандисты признали, что пилот истребителя погиб.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Защитники Украины уничтожили два российских танка в Донецкой области: самый современный Т-90М "Прорыв" и советский Т-80. Удар по бронемашинам врага был нанесен с помощью дронов.

– В Украине ликвидировали 35-летнего оккупанта Пицхелаури Арсена Георгиевича (позывной "Грузин"). Этот преступник, вероятно, находился на территории Каховской ГЭС в ночь с 5 на 6 июня, когда российские захватчики взорвали плотину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!