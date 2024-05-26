Минус 1110 оккупантов, 12 танков и самолет: Генштаб озвучил потери врага за сутки

Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны "демилитаризовали" уже более полумиллиона личного состава армии РФ. В частности, ликвидировано и ранено по меньшей мере 501 190 оккупантов, из которых 1110 – прошедшие сутки.

Также во время боев накануне защитники обезвредили еще 104 единицы военной техники и вооружения российских войск. Данные об этом на 26 мая озвучил Генеральный штаб ВСУ.

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