Минус 1060 оккупантов, 2 самолета и 20 артсистем: Генштаб обновил статистику потерь России в войне

За прошедшие сутки Силы обороны Украины "вывели" с поля боя 1060 российских оккупантов убитыми и ранеными. Так, общая численность потерь врага в полномасштабной войне достигла уже беспрецедентных 412610 человек.

Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. К утру 28 февраля, российская армия также не досчиталась десятков единиц военной техники. В частности, речь идет о:

– 14 танках (в целом за период полномасштабной войны 6570);

– 14 боевых бронированных машинах (12508);

– 20 артиллерийских системах (1029);

– 2 средствах ПВО (688);

– 2 самолетах (342);

– 24 БПЛА оперативно-тактического уровня (7753);

– 47 единицах автомобильной техники и автоцистерн (13112);

– 6 единиц специальной техники (1594).

Напомним, что за минувшие сутки вражеские войска потеряли, в частности, два истребителя Су-34. Оба самолета совершили свой последний полет на восточном направлении. Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук показал фото, на котором видно, как подбитый российский самолет камнем падает на землю, по дороге, похоже, "теряя" отдельные части.

Эксперт портала Defence Express Иван Киричевский пояснил, что частое сбивание украинскими военными российских самолетов стало возможным не из-за поступления определенных типов зенитных ракет, а благодаря мастерству наших подразделений противовоздушной обороны.

"Наша ПВО научилась действовать под постоянным прессингом противника в прифронтовой зоне и научилась сбивать российские самолеты. Вряд ли такая интенсивность ущерба связана с поступлением тех или иных типов зенитных ракет. Скорее, это уже оперативное мастерство наших Противовоздушных сил", – отметил Киричевский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Десантники с 79-го одшб показали, как уничтожают вражескую технику вблизи Новомихайловки. Только за последнюю неделю противник потерял на Таврическом направлении по меньшей мере 30 танков и 104 бронированных боевых машины.

– Украинские защитники успешно ударили по живой силе и технике противника в одной из посадок Донбасса. Операцию провели бойцы из 63-й отдельной механизированной и 45-й артиллерийской бригад.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!