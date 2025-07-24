Минус 1050 оккупантов и 10 бронемашин: озвучены потери армии РФ за сутки

Силы обороны Украины в боях на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1050 захватчиков из рядов российской оккупационной армии. А всего за время войны обезврежено уже 1 046 270 живой силы ВС РФ.

Накануне защитники также отминусовали у врага 221 единицу военной техники и вооружения. Данные о потерях агрессора по состоянию на 24 июля озвучил Генеральный штаб ВСУ.

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