Минус 1160 оккупантов и 69 артсистем за сутки: Генштаб обновил статистику потерь россиян в войне

За прошедшие сутки Силы обороны обезвредили на фронте 1160 российских оккупантов. Так, за весь период полномасштабной войны численность потерь России убитыми и ранеными достигла 589 700 лиц.

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Об этом говорится в Facebook Генерального штаба ВСУ. Также повреждены и уничтожены на поле боя десятки российской техники.

В частности, враг потерял 7 танков, 9 боевых бронированных машин, 69 артсистем, одну РСЗО, 2 средства ПВО, 47 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 крылатую ракету, 82 единицы автомобильной техники и автоцистерн и 20 единиц спецтехники.

Напомним, накануне в сети показали кадры уничтоженной якобы украинским дроном колонны российской военной техники в Курской области РФ. Сообщается о по меньшей мере семи уничтоженных автомобилях оккупантов, внутри которых находились десятки солдат врага. Отмечается, что расстояние от места поражения вражеской колонны до украинской границы – 30 км.

Кроме того, спецназовцы ГУР Минобороны Украины совершили рейд на Кинбурнскую косу и уничтожили там десятки оккупантов и их технику: сожжены шесть единиц бронетехники врага и ликвидированы около трех десятков захватчиков.

Во время миссии на косе спецназовцы атаковали укрепление оккупантов РФ на их позициях "Кинбурнская крепость", "морской вокзал" и "памятник Суворова".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Бойцы подразделения "А" ЦСО СБУ поразили FPV-дроном с мощной осколочной боевой частью еще один российский вертолет. Ми-8 получил удар в хвостовую часть в Курской области РФ и пропал с радаров.

– Воины спецподразделения "Кабул 9" ГУР МО на Запорожском фронте уничтожили 7 единиц военной техники и ряд солдат врага. Украинские спецназовцы охотились на россиян с помощью БПЛА.

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