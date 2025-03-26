Минус пять единиц бронетехники: воины ТрО отбили очередное наступление армии РФ в районе Волчанска. Видео

Украинские военные продолжают препятствовать агрессору в коварном намерении оккупировать еще больше наших территорий. В этот раз в районе Волчанска (Харьковская область) бойцы ТрО отразили очередное наступление армии РФ.

Видео дня

Эффектное видео боя было опубликовано в ОСУВ "Хортица". Отмечается, что в результате боевой работы было уничтожено: МТ-ЛБ – 5 единиц и 11 оккупантов – 200.

"Восточное направление. Пилоты РУБпАК Sky riders совместно с приданными подразделениями успешно отразили наступление оккупантов в районе Волчанска. Видео: 113 отдельная бригада Сил Территориальной обороны", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины сорвали попытку врага закрепиться в промзоне в окрестностях Торецкой. Силы обороны Украины отразили атаку российских войск. Вражеский штурм провалился благодаря слаженной работе украинских подразделений.

Ранее также стало известно о том, что на Новопавловском направлении украинские защитники отразили еще один вражеский штурм. Бронеколона русских захватчиков остановили с помощью дронов, нанеся противнику потери.

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