Минус пять минометов, склад БК и 153 оккупанта: в ВСУ рассказали об удачной охоте на Лиманском и Купянском направлениях

Защитники Украины в ходе боев на Лиманско-Купянском направлении уничтожили пять минометов, полевой склад БК, станцию РЭБ и беспилотник противника. Также обезврежены 153 оккупанта, из них 52 убиты, 101 ранен.

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Об этом в эфире всеукраинского телемарафона 17 мая рассказал спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый. По его словам, Лиманско-Купянское направление лидирует по артиллерийским ударам.

В частности, враг нанес в целом 575 ударов за сутки, из них 11 – авиаудары.

"9 боестолкновений состоялось в районе Масютовки Харьковской области, Новоселовского, Стельмаховского, Белогоровки в Луганской области, где враг пытался атаковать, получил отпор", – рассказал Череватый.

Он сообщил, что 52 оккупанта убиты, еще 101 ранен. Также ВСУ подбили 5 вражеских минометов, станцию радиоэлектронной борьбы "Житель", полевой склад с боеприпасами и дрон-камикадзе типа "Ланцет".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Воины ВСУ показали, как одним выстрелом уничтожили сразу два российских "Гиацинта".

– По данным Генштаба ВСУ, потери России в войне против Украины превысили 200 тыс. человек. За последние сутки уничтожены около 610 оккупантов, 16 артиллерийских систем, 9 танков и 17 бронемашин.

– Силы обороны Украины уничтожили "Панцирь-С1" оккупантов под Донецком, который прикрывал врага на аэродроме.

– На Бахмутском направлении ВСУ ликвидировали вражеские "Змеи Горынычи", а также уничтожили 1300 кг тротила.