ВСУ за сутки обезвредили 1140 захватчиков и семь вражеских ББМ – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 457 единиц вооружения и техники российской армии. В боях отминусовали около 1140 военных преступников из РФ.

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Ныне общие потери живой силы агрессора составляют 989 700 (ликвидированных и раненых оккупантов). Обновленную информацию 2 июня обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили три вражеские крылатые ракеты (всех 3271) и 256 беспилотников оперативно-тактического уровня (38 622).

Воины уничтожили 48 артиллерийских систем (всего 28 575), семь боевых бронированных машин (22 663), два танка (10 874), два средства ПВО (1175) армии РФ. Также бойцы сожгли 137 единиц автомобильной техники и автоцистерн (50 462), две – спецтехники (3905) оккупантов.

Всего за время войны ВСУ обезвредили и 1401 РСЗО, 371 самолет, 336 вертолетов, 28 кораблей/катеров, подводную лодку российских войск.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате спецоперации СБУ под кодовым названием "Паутина" 1 июня 2025 года было уничтожено более 40 самолетов на авиабазах в РФ. Всего поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет России, по предварительным оценкам, это нанесло стране-агрессору ущерб более чем на $7 млрд.

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