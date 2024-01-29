Минус танк и бронетехника: в сети показали, как защитники Украины с помощью дронов останавливают наступление оккупантов. Видео

В сети показали, как Вооруженные силы Украины с помощью дронов останавливают наступление российских оккупационных войск. Наши защитники наносят захватчикам значительные потери, подрывая их боеспособность.

Видео дня

Соответствующее видео опубликовал общественный деятель Сергей Стерненко. Кадры были сняты на Лиманском направлении.

"Очередной пример, как дронами останавливается русское наступление. Лиманское направление. Воины Moon Planet 63 бригады и дружественных подразделений разбивают российскую технику еще на подступах", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате слаженных действий украинских воинов был уничтожен танк, а также поражены еще несколько единиц бронетехники.

"Дроны критически важны для фронта", – подчеркнул Стерненко.

Стоит отметить, что российская оккупационная армия продолжает атаковать юг Украины с помощью дронов. К тому же путинские войска терроризируют с помощью БПЛА не только позиции украинских войск, но и мирное население.

Напомним, в Херсонской области украинские пограничники совместно с Силами обороны уничтожили два российских танка. Цели были поражены с помощью FPV-дронов.

Ранее военные сил обороны Украины показали, как применяют на передовой против врага новые дроны-камикадзе отечественного производства "Мамонт". Украинским бойцам удалось снять его работу на камеру. Защитники отметили, что ударный беспилотник залетел в траншею российских оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!