Минуснули миномет, позиции пилотов и "накрыли" пехоту: украинские воины показали точную работу на Константиновском направлении. Видео
Сейчас Константиновское направление остается одним из самых горячих на фронте. Однако, несмотря на попытки врага продвигаться вперед, украинские защитники мастерски уничтожают технику, позиции и личный состав россиян.
Удачную операцию осуществили бойцы 28ОМБр им. Рыцарей Зимнего похода. Феерическое видео они опубликовали в своем Telegram-канале.
"Минуснули миномет, позиции пилотов и "накрыли" пехоту!" – говорится в сообщении.
Операция ВСУ
Наши военные отметили, что работа артиллеристов на Константиновском направлении становится все сложнее из-за вражеских дронов, но бойцы не имеют права остановиться, "ведь от них зависит судьба тех, кто впереди".
В результате точных ударов украинские защитники уничтожили российский миномет, который постоянно создавал угрозу для пехоты, а также поразили места скопления вражеских штурмовиков. Кроме того, были полностью уничтожены еще две позиции российских операторов дронов.
"Борьба за Константиновку ежедневно лишь набирает обороты. И несмотря на то, что обстановка в небе и на суше становится все тяжелее – мы не сдаемся, а ищем возможности эффективно работать дальше", – отмечается в сообщении.
Напомним, ранее украинские военные сорвали попытку прорыва российских оккупантов в направлении Константиновки со стороны Бахмутской трассы. Вражескую штурмовую группу удалось оперативно обнаружить и уничтожить еще на подходах, поэтому в результате слаженных действий подразделений атака завершилась провалом.
Как писал OBOZ.UA, Константиновка постоянно находится под российскими обстрелами, из-за чего превратилась в руины. Оккупанты уничтожают дома и инфраструктуру, ударяя артиллерией, РСЗО, КАБами и ФАБами. Пилоты пограничного подразделения "Феникс" показали, как выглядит этот город-призрак.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!