'Мир вздрогнул': Медведев устроил истерику из-за денег для Украины и контрнаступления ВСУ

Скандальный российский политик и бывший президент РФ Дмитрий Медведев снова устроил истерику в сети. В этот раз причиной очередных пропагандистских заявлений стало выделение странами-партнерами дополнительных средств для поддержки Украины и контрнаступления ВСУ.

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Медведев выплеснул очередные истерические заявления в своем Telegram-канале. Он заявил, что "мир еще раз вздрогнул" из-за выделения средств на поддержку ВСУ, и обозвал украинцев "зомби", а Украину "ошибкой".

Также неадекватный российский политик заявил, что украинское контрнаступление – это лишь "миф", для поддержки "экономики доллара".

"Образованный мир в очередной раз вздрогнул, узнав о выделении десятков бессмысленных миллиардов долларов для зомби из страны 404.

Камикадзе в горящих западных танках этих денег не увидят. Они ничего не увидят, кроме смерти. Но это очень важные деньги для геронтократической элиты из Демпартии США и ее обслуживания в ЕС. Ведь миф большого контрнаступления поддерживает миф большой экономики доллара", – заявил Медведев.

Видимо, о том, что контрнаступление – это всего лишь "вымысел", уже никогда не узнают оккупанты, которых ежедневно сотнями ликвидируют на поле боя Силы обороны Украины.

Также приспешник российского диктатора снова размечтался о капитуляции Украины.

"Людям, страдающим в окопах разделенной страны, по-настоящему нужна только капитуляция, которая, возможно, открыла бы путь к миру. Но мира не хотят ни в Вашингтоне, ни в Киеве", – заявил неадекватный российский политик.

Кроме того, Медведев набросился на лидеров США и обвинил их в стремлении к "безраздельной власти".

Напомним, что администрация президента США Джо Байдена в четверг обратилась в Конгресс с просьбой предоставить Украине более 13 миллиардов долларов в виде чрезвычайной оборонной помощи. Белый дом просит выделить дополнительно 8 миллиардов долларов в виде гуманитарной помощи до конца года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. В него вошли дополнительные боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и HIMARS, а также 32 бронетранспортера Stryker.

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