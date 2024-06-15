Мирные переговоры и прекращение огня: Китай в ООН призвал Украину и Россию 'пойти навстречу друг другу'

Заместитель постоянного представителя Китая в ООН Гэн Шуан заявил, что Украина и страна-террорист Россия должны "пойти навстречу друг другу". По его словам, необходимо начать мирные переговоры как можно быстрее.

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Китайский дипломат подчеркнул, что обе стороны конфликта должны "продемонстрировать политическую волю". Об этом Гэн Шуан заявил в ходе заседания Совета безопасности ООН, созванное по требованию РФ накануне Саммита мира в Швейцарии.

Представитель Китая отметил, что оружие может положить конец войне, но оно не принесет длительного мира. Он уверен, что только мирные переговоры сейчас способны привести к прекращению огня.

"Китай призывает стороны конфликта продемонстрировать политическую волю, пойти навстречу друг другу и как можно быстрее начать мирные переговоры, чтобы достичь прекращения огня и положить конец боевым действиям", – заявил Гэн Шуан.

Также он добавил, что весь мир должен активизировать усилия по содействию миру и переговорам, а также избегать усиления конфронтации. Представитель Китая в ООН призвал все страны совместно работать над созданием условий для политического урегулирования войны.

"Китай и дальше будет отстаивать объективную и беспристрастную позицию, поддерживать тесную связь со всеми сторонами, настойчиво убеждать и продвигать переговоры, прилагать неустанные усилия и играть конструктивную роль в содействии скорейшему политическому урегулированию украинского кризиса", – выдал представитель Китая.

Кроме того, он обвинил Соединенные Штаты в распространении лжи о том, что Китая якобы поддерживает РФ в войне. Гэн Шуан заверил, что Пекин с самого начала боевых действия призывал к миру и содействовал началу переговоров.

"Китай не предоставлял летального оружия ни одной из сторон конфликта и всегда строго контролировал товары двойного назначения. Экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и РФ соответствует рыночным принципам, не направлено против третьих сторон и не нарушает международное право. Фактически, после начала войны торговые обмены между США и Россией никогда не прекращались", – сказал китайский представитель.

Напомним, перед Саммитом мира в Швейцарии кремлевский диктатор Путин выдвинул цинические условия для начала переговоров с Киевом.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский, комментируя "предложение" Путина, заявил, что российскому диктатору "нельзя доверять". Для иллюстрации собственного утверждения он привел исторический пример.

Как сообщал OBOZ.UA, ряд циничных условий, которые в очередной раз выдвинул кремлевский диктатор Владимир Путин для начала переговоров с Украиной, мировое сообщество поставило под сомнение. Мир не только не поверил в искренность заявлений Кремля, но и ответил на них.

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