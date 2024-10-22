'Много раз доказывали свое мастерство и храбрость': Зеленский наградил разведчиков Госпогранслужбы. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с разведчиками Государственной пограничной службы Украины. Он поздравил их с профессиональным праздником и отметил государственными наградами.

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Глава государства подчеркнул, что разведчики ГПСУ неоднократно доказали свое мастерство и храбрость. Об этом рассказал сам Зеленский.

"Встретился с разведчиками Государственной пограничной службы и отметил их государственными наградами. Воины много раз доказывали свое мастерство и храбрость. Спасибо за службу. Спасибо за результаты для нашего государства, для всего нашего народа, чтобы мы понимали, что готовит враг и как отвечать", – говорится в сообщении главы государства.

Награждение разведчиков ГПСУ состоялось по случаю профессионального праздника согласно Указу президента Украины №731/2024 от 21 октября.

Так, Орденом Даниила Галицкого глава государства отметил:

Бойко Андрея Юрьевича – подполковника

Болотникова Сергея Петровича – капитана

Галкина Сергея Анатольевича – полковника

Дерпака Юрия Ивановича – майора

Костинского Сергея Викторовича – полковника

Кураша Олега Витальевича – полковника

Михалка Владимира Ярославича – полковника

Мосийчука Андрея Ивановича – полковника

Тишкова Кирилла Юрьевича – полковника

Хмиля Николая Васильевича – полковника

Черникова Андрея Леонидовича – полковника.

Медалью "За военную службу Украине" президент наградил:

Бойко Сергея Васильевича – главного сержанта

Бушковского Александра Александровича – старшего лейтенанта

Зелика Тараса Ивановича – сержанта

Кирияка Евгения Стеловича – штаб-сержанта

Конончука Александра Сергеевича – сержанта

Сахнюка Мирослава Викторовича – лейтенанта

Семенца Александра Владимировича – подполковника

Татауша Игоря Васильевича - мастер-сержанта

Медалью "За безупречную службу" II степени Зеленский отметил Жепко Александра Викторовича – полковника.

Медалью "За безупречную службу" III степени награждены:

Келина Екатерина Анатольевна – подполковник

Лебедь Алексей Леонидович – полковник

Тимошенко Денис Владимирович – полковник.

Также президент вручил медали "Защитнику Отечества":

Коломийцу Андрею Александровичу – полковнику

Паранцу Богдану Александровичу – младшему сержанту

Попову Александру Александровичу – капитану.

Глава государства подчеркнул, что Украина всегда будет помнить всех воинов, каждого украинца и украинку, отдавших свои жизни ради победы. Собравшиеся почтили память погибших защитников и защитниц минутой молчания.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, каким видит завершение горячей фазы войны и готова ли Россия к переговорам.

Также во время встречи с журналистами глава государства высказался по поводу ядерного оружия и пакета сдерживания России и прокомментировал слухи о замене Буданова и Умерова.