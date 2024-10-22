"Много раз доказывали свое мастерство и храбрость": Зеленский наградил разведчиков Госпогранслужбы. Фото и видео
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с разведчиками Государственной пограничной службы Украины. Он поздравил их с профессиональным праздником и отметил государственными наградами.
Глава государства подчеркнул, что разведчики ГПСУ неоднократно доказали свое мастерство и храбрость. Об этом рассказал сам Зеленский.
"Встретился с разведчиками Государственной пограничной службы и отметил их государственными наградами. Воины много раз доказывали свое мастерство и храбрость. Спасибо за службу. Спасибо за результаты для нашего государства, для всего нашего народа, чтобы мы понимали, что готовит враг и как отвечать", – говорится в сообщении главы государства.
Награждение разведчиков ГПСУ состоялось по случаю профессионального праздника согласно Указу президента Украины №731/2024 от 21 октября.
Так, Орденом Даниила Галицкого глава государства отметил:
Бойко Андрея Юрьевича – подполковника
Болотникова Сергея Петровича – капитана
Галкина Сергея Анатольевича – полковника
Дерпака Юрия Ивановича – майора
Костинского Сергея Викторовича – полковника
Кураша Олега Витальевича – полковника
Михалка Владимира Ярославича – полковника
Мосийчука Андрея Ивановича – полковника
Тишкова Кирилла Юрьевича – полковника
Хмиля Николая Васильевича – полковника
Черникова Андрея Леонидовича – полковника.
Медалью "За военную службу Украине" президент наградил:
Бойко Сергея Васильевича – главного сержанта
Бушковского Александра Александровича – старшего лейтенанта
Зелика Тараса Ивановича – сержанта
Кирияка Евгения Стеловича – штаб-сержанта
Конончука Александра Сергеевича – сержанта
Сахнюка Мирослава Викторовича – лейтенанта
Семенца Александра Владимировича – подполковника
Татауша Игоря Васильевича - мастер-сержанта
Медалью "За безупречную службу" II степени Зеленский отметил Жепко Александра Викторовича – полковника.
Медалью "За безупречную службу" III степени награждены:
Келина Екатерина Анатольевна – подполковник
Лебедь Алексей Леонидович – полковник
Тимошенко Денис Владимирович – полковник.
Также президент вручил медали "Защитнику Отечества":
Коломийцу Андрею Александровичу – полковнику
Паранцу Богдану Александровичу – младшему сержанту
Попову Александру Александровичу – капитану.
Глава государства подчеркнул, что Украина всегда будет помнить всех воинов, каждого украинца и украинку, отдавших свои жизни ради победы. Собравшиеся почтили память погибших защитников и защитниц минутой молчания.
Напомним, ранее Зеленский рассказал, каким видит завершение горячей фазы войны и готова ли Россия к переговорам.
Также во время встречи с журналистами глава государства высказался по поводу ядерного оружия и пакета сдерживания России и прокомментировал слухи о замене Буданова и Умерова.
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