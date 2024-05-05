Мобилизация на оккупированном Запорожье не будет иметь ожидаемого эффекта для оккупантов – разведка Британии

Россия готовится к проведению первого "призыва" в оккупационную армию на оккупированной части Запорожья. С середины апреля, согласно указу за подписью гауляйтера Евгения Балицкого, начата подготовка инфраструктуры и мероприятий по призыву украинцев.

Впрочем, намерениям Кремля обеспечить пополнение потерь в российских подразделениях за счет украинцев вряд ли осуществится: местного населения там осталось совсем мало. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании.

Там отметили, что предатель Балицкий подписал "указ" о подготовке инфраструктуры и мероприятий по проведению первого после провозглашения украинской Запорожской области "субъектом РФ" призыва еще 17 апреля. Оккупанты рассчитывают, что на оккупированных территориях Украины смогут набрать "пушечное мясо" для пополнения разбитых российских подразделений.

"Вероятно, Россия рассматривает эту меру как способ удовлетворить потребность российских Вооруженных сил в дополнительном персонале для поддержки военных усилий. Действие указа, скорее всего, будет ограничено ввиду того, что значительная часть населения Запорожья уехала. Например, в Мелитополе, самом большом городе Запорожской области под контролем России осталось лишь 40% довоенного населения, и половина из них состоит из этнических россиян, которым предлагают работу в городе", – говорится в сводке.

В то же время, считают в британском оборонном ведомстве, этот "призыв" – один из шагов, с помощью которых Москва пытается заставить украинцев в оккупации принять российское управление.

"Это также согласовывается с попытками гарантировать, что у жителей есть паспорта Российской Федерации и ониголосуют на последних выборах президента России. Кремль продолжает проводить неустанную политику русификации временно оккупированных территорий Украины", – добавили в МО Британии.

Напомним, ранее в британском развитии спрогнозировали, что потери РФ на войне в Украине возрастут в ближайшие месяцы. Там считают, что в течение мая-июня Россия "почти наверняка" предпримет более активные наступательные действия. Следовательно, вместо среднесуточных потерь на уровне 899 человек вражеская армия будет терять больше оккупантов.