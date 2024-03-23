Мобилизация в Украине: какой документ определяет ограниченную пригодность

С начала российского полномасштабного вторжения в Украину действуют режимы всеобщей мобилизации и военного положения. Мужчин в возрасте от 18 до 60 лет призывают в армию для защиты страны.

Военнообязанные должны проходить военно-врачебную комиссию, которая определяет степень годности к службе в армии. Каким документом регламентируется ограниченная пригодность, читайте в материале OBOZ.UA.

Что такое ограниченная пригодность

Ограниченная пригодность – это статус военнообязанных граждан, согласно которому они непригодны к службе в мирное, однако быть мобилизованы в армию в условиях военного положения.

Ограниченно пригодные не могут служить, в частности, в десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте, в спецпостройках. При этом такие граждане считаются пригодными к службе в частях (подразделениях) обеспечения, военкоматах, учреждениях, организациях, учебных заведениях.

То есть ограниченно пригодные не могут отправить на фронт, однако могут мобилизовать и оставить, например, проходить службу при ТЦК и СП.

При прохождении ВЛК указывается, какие виды службы противопоказаны с ограниченной годностью.

Какой документ определяет ограниченную пригодность

Как объясняет юрист Андрей Топчий, Положение о прохождении медицинского осмотра в Госпогранслужбе Украины прямо не устанавливает вопрос об ограничении длительной физической нагрузки.

"В отличие от Положения "О военно-врачебной экспертизе", по вышеуказанному Положению Вы можете быть по п. "В" расписания болезней признаны ограниченно пригодными к военной службе в ГНСУ", – отмечает специалист.

Андрей Топчий добавляет, что в таком случае командир должен определить должность военнообязанного с учетом ограничений.

"Рекомендую обратиться в ВЛК с просьбой определить конкретный перечень должностей, на которых Вы можете нести службу, учитывая данные ограничения", – посоветовал юрист.

Как сообщал OBOZ.UA, после принятия нового закона о мобилизации в Украине могут упразднить термин "ограниченно пригодный". Такие граждане будут вынуждены пройти переосмотр.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!