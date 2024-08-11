Могла серьезно влиять на гражданское судоходство: в ВМС рассказали об атаке на газовую вышку в Черном море

Платформа оккупантов в Черном море могла серьезно влиять на безопасность гражданского судоходства. Именно поэтому она была атакована 10 августа Военно-морскими силами ВСУ вместе с военной разведкой.

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Такое мнение в эфире телемарафона высказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что учитывая, что платформа находится в северной части Черного моря, такое оборудование могло влиять на работу украинского зернового коридора.

"Эта платформа не использовалась штатно. То есть для газодобывающей промышленности. Но ее использовали для того, чтобы устанавливать разнообразное оборудование, в том числе для GPS-спуфинга. Это фактически умышленное действие, когда средствами радиоэлектронной борьбы оказывают ложные сигналы GPS, чтобы мешать системам, которые на них ориентируются. Например, судам", – объяснил Плетенчук.

Он добавил, что россияне регулярно у себя занимаются спуфингом.

"Это можно увидеть на различных мониторинговых платформах, таких как MarineTraffic, как у них где-то в оккупированном Симферополе какое-то судно по стадиону идет (отображается ложная геолокация корабля через спуфинг, – прим. Oboz.ua)", – рассказал Плетенчук.

Соответственно, оккупанты пытались так же действовать своим оборудованием и в северной части Черного моря, что могло серьезно влиять на безопасность гражданского судоходства, подчеркнул военный.

"Некоторые системы вообще автоматизированно работают по этим координатам по спуфингом. И поэтому соответственно допустить этого было нельзя", – отметил он.

Как пояснил Плетенчук, россияне за полсутки до поражения опрокинули личный состав с соответствующим оборудованием на платформу. Пока нужна доразведка и уточнение информации, поэтому точное количество ликвидированных захватчиков еще не известно.

Впрочем, заметил он, гражданского персонала на платформе не было.

Напомним, что в ночь на 10 августа Военно-морские силы ВСУ уничтожили одну из газовых вышек в Черном море, которую использовали оккупанты. На этой платформе было размещено техническое разведывательное оборудование и 40 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что в ночь с 8 на 9 августа во временно оккупированном Крыму бойцы спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 с помощью морского дрона MAGURA V5 уничтожили скоростной катер проекта КС 701 типа "Тунец". В ходе операции были также повреждены три плавсредства окупантов, тип которых сейчас уточняется.

Напомним, что спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины совершили рейд на Кинбурнскую косу и уничтожили там десятки оккупантов и их технику.

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