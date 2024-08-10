ВМС Украины уничтожили российскую газовую установку в Черном море, она до сих пор горит: видео

В ночь на 10 августа Военно-морские силы ВСУ уничтожили одну из газовых вышек в Черном море, которую использовали оккупанты. На этой платформе было размещено техническое разведывательное оборудование и 40 человек личного состава.

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Об этом сообщил украинский активист и волонтер Сергей Стерненко на платформе Х. Он также поделился видео успешного удара украинских моряков.

"Военно-морские силы расчищают Черное море от российского хлама! Этой ночью они нанесли удар по одной из газовых вышок в акватории, где враг разместил техническое разведывательное оборудование и держал до 40 человек личного состава. Теперь это подводные и одновременно поджаренные кац*пы", – говорится в сообщении.

Стерненко отметил, что газовая платформа все еще продолжает гореть.

"На вооружении ВМС ВСУ есть морские дроны-близнецы Sea Baby с дальностью до 1000 км и боевой частью около 900 кг, так что для россиян шансов выжить в Черном море останется все меньше", – подчеркнул волонтер.

Ранее сообщалось, что в ночь с 8 на 9 августа во временно оккупированном Крыму бойцы спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 с помощью морского дрона MAGURA V5 уничтожили скоростной катер проекта КС 701 типа "Тунец". В ходе операции были также повреждены три плавсредства оккупантов, тип которых сейчас уточняется.

Напомним, что спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины совершили рейд на Кинбурнскую косу и уничтожили там десятки оккупантов и их технику.

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