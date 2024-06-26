Могут ли мобилизовать мужчину, который уже подал документы на отсрочку: разъяснение

Украинские военнообязанные имеют право на отсрочку от мобилизации. Но для этого они должны заранее предоставить определенные документы.

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Об этом говорится в сообщении Министерства обороны. В ведомстве также рассказали, могут ли мобилизовать мужчину, который уже подал документы на отсрочку.

"До принятия комиссией решения о предоставлении отсрочки военнообязанный не направляется для прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе и не подлежит призыву", – подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве отметили, что заявление, а также документы, подтверждающие право на отсрочку, будут рассматриваться в течение семи дней с даты поступления в комиссию в ТЦК и СП. Срок рассмотрения может быть продлен, если комиссия обратилась за дополнительной информацией в другие государственные органы. Тогда документы будут рассмотрены не позднее следующего дня после получения ответа.

О принятом комиссией ТЦК и СП решении сообщат по телефону, письмом по электронному адресу или по почте.

Справка военнообязанному будет предоставлена в случае положительного решения. В случае отказа в предоставлении отсрочки – сообщат в письменном виде с указанием причин. Информация о предоставленной отсрочке также должна отображаться в мобильном приложении для военнообязанных Резерв+.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине по состоянию на 22 июня из-за Резерва обновили данные 1,7 млн человек. Сгенерировали документы 713 тысяч украинцев.

В Минобороны работают над тем, чтобы военнообязанные смогли онлайн оформить отсрочку от мобилизации. В то же время об электронных повестках пока речь не идет.

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