Могут ли мужчины, имеющие отсрочку от мобилизации, выехать за границу: разъяснение

Указ Президента Украины от 24 февраля 2022 г. № 64/2022 о введении военного положения в Украине имеет серьезные последствия для военнообязанных, в частности, запрет на выезд за пределы страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако существует ряд исключений, при которых этот запрет может быть отменен.

В частности, пересечь государственную границу могут мужчины, имеющие законное право на отсрочку от мобилизации. Об этом сообщили в центре Безвозмездной юридической помощи.

Так, право на пересечение государственной границы во время действия на территории Украины военного положения имеют мужчины, имеющие отсрочку от мобилизации. Согласно ч.1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке", к этим категориям лиц относятся:

Мужчины с инвалидностью.

Мужчины, чьи супруги имеют инвалидность I или II группы.

Лица, чья мать или отец, или отец супруги (супруга) являются инвалидами I или II группы.

Родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.

Мужчины, нуждающиеся в постоянном уходе согласно медицинскому заключению.

Попечители лиц с инвалидностью, признанных недееспособными судом.

Для получения отсрочки следует обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими право на отсрочку. При этом лицо с правом на отсрочку может выехать за пределы Украины только при наличии документального подтверждения этой отсрочки.

Важно отметить, что возвращение в Украину должно состояться до истечения срока отсрочки, в противном случае это может привести к административной ответственности за уклонение от мобилизации.

Таким образом, лица, имеющие право на отсрочку от призыва согласно законодательству, также имеют право на пересечение государственной границы во время действия военного положения в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA:

2 апреля президент Украины Владимир Зеленский утвердил изменения к прохождению военной службы в ВСУ.

В тот же день глава государства подписал закон, открывающий новые возможности цифровизации в армии, в частности, он предусматривает создание электронного кабинета военнообязанного. В Министерстве обороны отметили, что в этом законе нет никакого положения по электронному вручению повесток.

Законопроект №10449 о мобилизации и военном обучении внесут на рассмотрение Верховной Рады для голосования ориентировочно в середине апреля. Документ вступит в силу через месяц после принятия, однако неизвестно, сколько времени для этого понадобится.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!