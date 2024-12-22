'Мощные взрывы сводят шансы уцелеть до нуля': в Третьей штурмовой показали эффектную работу по врагу. Видео

Военные Вооруженных сил Украины не оставляют в покое российских оккупантов ни на мгновение. С помощью дронов и точных сбросов по позициям рашистов, шансы у врага выжить сводятся к нулю.

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Это демонстрирует видео, которым поделилась Третья штурмовая бригада в Telegram. Наши бойцы зачищают украинскую землю от вражеской нечисти.

"Раз*об вражеских укрытий из дрона-бомбера. Подборка ярких кадров роковой ночи для российской пехоты. Пилоты Третьей штурмовой бьют сбросами по обнаруженным укрытиям противника из тяжелого дрона-бомбера. Мощные взрывы сводят шансы уцелеть практически до нуля", – написано в сообщении.

Ударные беспилотники украинских защитников показали свою высокую эффективность по уничтожению российских захватчиков и их блиндажей.

Напомним, украинские защитники из 22-й отдельной механизированной бригады продолжают ликвидацию врагов. В этот раз жертвами ударных беспилотников стали солдаты КНДР, которых Россия привлекла к войне против Украины. РФ продолжает нести потери на фронте и привлекает к войне наемников из других стран, в частности с КНДР. Однако встреча с украинскими защитниками для этих "экзотических" солдат закончилась быстро и бесславно.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" успешно отбили очередной штурм врага на свои позиции, уничтожив живую силу и технику российских войск. По вражеским пехотинцам и штурмовикам на мотоциклах ВСУ отработали сбросами с дронов и другим вооружением.

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