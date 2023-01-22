Может ли Россия ударить по Украине ракетами с кораблей, которые держит в Средиземном море: озвучен прогноз

Страна-агрессор Россия держит в Средиземном море 10 военных кораблей, из которых пять являются носителями крылатых ракет "Калибр". Для Украины эта группировка на данный момент опасности не представляет, РФ вряд ли будет использовать эти судна для ракетных ударов по нашей стране.

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Об этом "24 каналу" рассказал заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004-2020 годах Андрей Рыженко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). По его мнению, РФ не пойдет на такой шаг, ведь в случае обстрела из Средиземного моря ракеты должны пролетать над странами-членами НАТО – Турцией или Грузией.

Кроме того, отметил Рыженко, в том регионе гористая местность, с которой россияне плохо знакомы, есть вероятность, что ракета просто врежется в гору.

"Кстати, так уже было в 2015 году, когда они запускали ракеты через Иран. Там была такая же местность", – рассказал он.

Экс-заместитель начальника штаба ВМС объяснил, что то, что корабли страны-агрессора находятся в Средиземном море, не противоречит международным нормам. У РФ есть пункт материально-технического обеспечения в Тартусе (Сирия), поэтому ее корабли могут находиться в этих водах.

Рыженко считает, что у РФ были планы на эту корабельную группировку, которая является составляющей ее черноморского флота – агрессор хотел перебросить судна в Черное море. Однако эти намерения россиянам не удалось воплотить в жизнь из-за Турции.

Анкара 28 февраля 2022-го запретила вход в Черное море любому военному кораблю в рамках конвенции Монтре. Согласно ей прохождение проливов запрещено военными кораблями стран, являющихся участниками войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, сейчас Россия готовится к новой ракетной атаке на Украину. Об этом свидетельствует значительная активизация русских войск в использовании разведывательных дронов.

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