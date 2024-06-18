Может ли военнообязанный отказаться от повестки без последствий: разъяснение

Во время воздушной тревоги никто не может ограничить право человека следовать в укрытие. В этом случае военнообязанный в любом общественном месте, кроме собственно убежища, может отказаться от проверки документов, в том числе военно-учетных.

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Такого мнения придерживаются адвокаты Роман Симутин и Екатерина Анищенко. В ТСН напомнили: после объявления тревоги потенциально существует угроза для жизни человека.

Симутин, который является адвокатом и бывшим следователем, знаком с подобным случаем на практике. Правоохранители остановили водителя, чтобы выяснить, трезв ли он. Раздался сигнал воздушной тревоги, поэтому мужчина отказался проходить алкотестер и заявил, что следует в укрытие. Копы составили на него протокол, но дело дошло до суда и впоследствии было закрыто

"Суд закрыл производство, признал водителя невиновным... Если говорить простым языком, то в уголовном кодексе есть такое понятие, как крайняя необходимость. Нельзя подвергать риску жизнь и здоровье человека", – отметил эксперт.

Он подчеркнул: такого права нет ни у кого. "Над тем местом, где человеку вручают повестку, могут сбивать ракету. Если такая вероятность существует, то ее, соответственно, нельзя исключать. В таком случае действия гражданина (который сообщил, что следует в укрытие. – Ред.) будут оправданы. Поставить под угрозу жизнь – это не может быть оправдано вручением повестки. Это право человека, которое не обсуждается", – сказал Симутин.

В свою очередь адвокат Анищенко, которая также специализируется на вопросах мобилизации, считает, что человек имеет право отказаться от проверки, пока идет в укрытие. Но уже там процедуру можно продолжить.

"А уже находясь в укрытии должен предоставить документы для подтверждения своих данных", – заявила Анищенко.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Сотрудники Национальной полиции могут принудительно доставлять военнообязанных в ТЦК и СП в случае правонарушений, предусмотренных статьями 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. К примеру, в случае нарушения правил военного учета и законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

– Юрист Ярослав Жукровский отметил: новый закон о мобилизации, вступивший в силу 18 мая 2024 года, имеет не только карательную, но и поощрительную составляющую.

– При этом повестки могут вручать не только сотрудники ТЦК. У кого еще есть это право, читайте по ссылке.

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