Наступление на Харьковщине: может ли вся граница с РФ превратиться в горячую линию фронта? Интервью с военным экспертом Мельником

Продвижение россиян в Харьковской области не стало наступлением оперативного уровня, поэтому говорить о катастрофе не стоит. Да, частично враг выполняет свои задачи, но ситуация во многом остается контролируемой, по крайней мере, по состоянию на текущий момент. Важно также понимать, что речь идет о враждебном наступлении на небольшом участке фронта – в селах прямо у границы с РФ.

Удастся ли противнику расширить этот участок и превратить весь периметр границы, включая Черниговскую и Сумскую области, в сплошную горячую линию фронта? Несмотря на большой ресурс страны-агрессора, такая перспектива вряд ли реальна. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA выразил содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

– Глава ГУР Кирилл Буданов назвал ситуацию на Харьковщине такой, что "на грани" и заявил, что она "каждый час приближается к критической". Он также отметил, что сейчас угроза наступления оккупационной армии на Сумщине. В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вблизи Сумской и Черниговской области наблюдается "враждебная активность". Как вы оцениваете текущую ситуацию в этих областях?

– Прежде всего, выносимые в заголовки заявления – это традиционная проблема наших СМИ. Они не совсем соответствуют сущности того, о чем говорил Буданов. Если почитать название, можно подумать, что все пропало, это паника. Но дальше в своем интервью он говорит о том, что ситуация критична, однако российских сил для развертывания этого наступления на оперативном уровне недостаточно. По крайней мере, по состоянию на сегодняшний день.

Конечно, это не повод для самоуспокоения, потому что противник частично добивается поставленных целей – создание точек напряжения вдоль всей российско-украинской границы, растягивание линии фронта, отвлечение украинских резервов – человеческих, материальных, интеллектуальных, внимания военно-политического руководства нашей страны.

Но если говорить о нескольких селах на Харьковщине, то это села, которые были в непосредственной близости к границе, где физически, по объективным причинам, было невозможно построить, образно говоря, оборонную стену или инженерно-фортификационные сооружения, чтобы прямо там, на том рубеже можно было сразу остановить врага.

Следовательно, ситуация остается неопределенной, но возможна активная оборона, то есть маневры. Если невозможно остановить врага без излишних потерь, командование принимает решение об уходе и остановке уже на том рубеже, где нам выгодно. Хотя было сообщение о том, что, мягко говоря, не все шло по плану. Об этом, в частности, может свидетельствовать срочное изменение командования по этому направлению.

Но, несмотря на драматические моменты, есть надежда, что ситуация в основном остается под контролем.

– Разумеется, страна-агрессор имеет огромный потенциал, в частности, человеческий. Но не предполагаете ли вы, что для открытия нового фронта на севере нашей страны противнику пришлось опрокидывать часть сил, например, с востока? Видите ли вы такие признаки?

– У меня нет достаточной информации, чтобы оценить, перебрасывались ли резервы только по другим направлениям, или это были дополнительные резервы. Скорее всего, было сочетание. Были сообщения о опрокидывании наиболее боеспособных воздушно-десантных подразделений, считающихся элитой. В то же время, по оценкам, у России есть возможность мобилизовать 30 тысяч человек ежемесячно. Итак, очевидно, что это определенный микс из опытнейших бойцов и новобранцев.

Также важно помнить, что это сосредоточение российских войск происходило на территории России именно там, где у Украины есть дополнительные ограничения на применение западного оружия. Даже если украинская разведка видела концентрацию живой силы и техники.

– Возвращаясь к защите границы. Действительно, есть проблема с постройкой здесь фортификационных сооружений, потому что все простреливается. Есть ли какие-нибудь доступные, пусть и менее эффективные, варианты построения физической обороны границы?

– Да, несмотря на объективные причины невозможности создания там инженерно-фортификационных сооружений, почему эти территории на угрожающих направлениях не были достаточно заминированы. На это обращают внимание наши военные обозреватели, корреспонденты, блоггеры. Пожалуй, это и есть ответ на ваш вопрос.

Минирование, какие-то другие препятствия, которые можно установить с минимальным риском и которые существенно усложнили бы россиянам выполнение задачи.

Россияне зашли на относительно небольшом участке в Харьковской области. Смогут ли они делать это по всей границе? Для этого нужны совсем другие силы. Учитывая, что резервы у них есть, но они не безграничны, я не думаю, что это реальная перспектива – что вся граница превратится в горячую линию фронта.

– Хорошие новости об истребителях F -16 из Дании. Премьер этой страны сообщила, что они "будут в воздухе над Украиной в течение месяца". Считаете ли вы, что несколько F -16 помогут улучшить ситуацию, в частности, на севере? Каков ваш прогноз?

– Мы знаем, что количество этих самолетов будет достаточно ограничено. Потому, к сожалению, это не изменит ситуацию. Это добавит способностей в решении тех насущных проблем, которые сегодня есть. На мой взгляд, приоритетной миссией для них будет уничтожение российских бомбардировщиков Су-34, сбрасывающих управляемые авиационные бомбы, это уничтожение систем ПВО врага с применением штатного вооружения, ракет "воздух – РЛС".

Но если говорить, насколько этот эффект может быть мощным, то есть ряд нюансов. Я говорю не об индивидуальной подготовке пилотов, а об интеграции этих самолетов в тактику в целом. Это все требует времени. Потому рассчитывать на немедленный масштабный эффект от появления F-16 точно не стоит.