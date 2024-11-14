Можно ли подать заявление на отсрочку от мобилизации, если данные в ТЦК не были обновлены: объяснение

Заявление на отсрочку от мобилизации можно подать в любом случае. Даже если данные в территориальном центре комплектования не были обновлены в срок.

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Такое объяснение дала адвокат Марина Бекало на портале по юридическим консультациям. Она отметила, что процедура оформления отсрочки четко прописана соответствующим правительственным постановлением.

"Территориальный центр комплектования обязан принять заявление на оформление отсрочки вместе с документами, подтверждающими наличие оснований на нее, и рассмотреть заявление в течение 7 дней. Этот срок может быть больше, если потребуется уточнить какую-либо информацию о военнообязанном в других государственных органах", – говорится в сообщении.

Адвокат также отметила, что по результатам рассмотрения заявления на отсрочку ТЦК должен либо предоставить отсрочку, оформив соответствующую справку. Также он может отказать, но должен указать причину.

"Обращаю Ваше внимание на то, что Постановлением не предусматривается такого основания для отказа в принятии заявления на отсрочку или в предоставлении отсрочки как не обновление данных. Следовательно, ТЦК и СП обязаны принять заявление при любых обстоятельствах и рассмотреть его", – подчеркнула адвокат.

Она также добавила, что до момента принятия решения по заявлению военнообязанный не направляется на прохождение военно-врачебной комиссии и не подлежит призыву на военную службу.

Как сообщал OBOZ.UA, многодетные родители при определенных обстоятельствах могут потерять право на отсрочку. Для ее оформления необходимо подавать запрос в ТЦК.

На днях в Резерв+ заработала возможность оформления отсрочки онлайн. Чтобы воспользоваться ею, необходимо обновить приложение в AppStore или PlayMarket.

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