'Супруга едва не вынесло взрывной волной': жительница Днепра рассказала о российской атаке. Видео

Страна-агрессор Россия в ночь на 18 мая осуществила массированную ракетно-дронную атаку на Днепр, в результате которой пострадали по меньшей мере 18 человек. Местная жительница Елена среагировала на вражеский обстрел и спустилась пережидать опасность в укрытие.

Видео дня

Женщина отметила, что ей пришлось пережить настоящий ужас. Об этом она рассказала в комментарии "Суспільному".

Ночной террор россиян

По словам Елены, российские "Шахеды" начали лететь с 23:00, впоследствии из-за угрозы атаки она направилась в укрытие, а ее муж остался дома.

"Это ужас был. "Шахэды" массово летели где-то с 23:00, а в 2 часа увидела сообщение: "Цель на Днепр", и тогда я побежала в подвал, еще соседи ко мне присоединились. А муж в квартире был, его едва волной не вынесло из квартиры", – рассказала днепрянка.

Она отметила, что из-за удара вокруг сплошной беспорядок: выбитые окна, двери, отсутствует электроэнергия. Из-за постоянной тревоги людям сложно устранять последствия атаки.

"И вот видите – ни окон, ни дверей, такой беспорядок. И пожар у нас был... Света у нас нет, батареи вывернуло. И не можем ничего делать, потому что постоянно тревога", – объяснила она.

В целом женщина насчитала примерно десять взрывов, и именно последний, по ее словам, был самым сильным.

"Последний взрыв был очень мощный, вот такое наделал нам", – отметила Елена.

Что предшествовало

В ночь с 17 на 18 мая Россия снова массированно атаковала Днепр дронами и баллистическими ракетами. Ранения получили по меньшей мере 18 мирных жителей, среди них – двое детей: 2-летняя девочка и 10-летний мальчик. Они на амбулаторном лечении, еще 8 человек госпитализированы, это 4 женщины и 4 мужчин. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Все пострадавшие получают необходимую помощь.

Как писал OBOZ.UA, этой ночью россияне массированно атаковали дронами и Одессу. В городе повреждены многоквартирные и частные дома, лицей и детсад, под утро враг также ударил по инфраструктуре. Известно о двух пострадавших, среди которых – 11-летний мальчик.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!