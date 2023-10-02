Мужчины кончились? Жительница Донецка призвала Путина объявить 'женскую мобилизацию', чтобы дать отпор 'фашистам'. Видео

Жительница временно оккупированного Донецка, которая называет себя "ветераном ополчения Донбасса" и "волчицей", попросила российского диктатора Владимира Путина объявить "женскую мобилизацию". Таким образом она хочет бороться с "фашистами".

При этом она заявила, что мужчины в оккупированном Донецке пытаются избежать "мобилизации" в российскую оккупационную армию. Фрагмент обращения сторонницы "русского мира" опубликовал в Telegram журналист Денис Казанский (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Поклонница кремлевского убийцы пожаловалась, что уцелевшие мужчины в Донецке прячутся от войны. Поэтому ей пришла в голову идея объявить "женскую мобилизацию".

"Я хочу обратиться, чтобы объявили женскую мобилизацию. Владимир Владимирович, я очень прошу вас объявить женскую мобилизацию, потому что именно женщины в 2014 году встали. Именно женщины в 2014 году держали тяжелую технику, мы не боялись ничего. Сейчас женщины идут в военкомат и просят, чтобы их взяли. Если бабы встанут, то эта нечисть фашистская ляжет. Потому что именно женщины в 2014 году встали", – выдала жительница Донецка.

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Также она рассказала, что женщины во временно оккупированном Донецке якобы массово идут в "военкоматы" и просятся на войну против Украины, но "их не берут". В то же время "волчица" заявила, что Путин должен объявить хотя бы "частичную женскую мобилизацию", однако спустя несколько секунд передумала и потребовала от диктатора "полной мобилизации".

"Женщины идут в военкоматы, именно женщины, и просят, чтобы их взяли. Потому что мужики покупают броню и тикают отсюда. А вот эти диванные воины, которые сидят по кабакам здесь и прячутся перебежками мелкими, я их осуждаю. Поэтому я прошу Путина, чтобы нам сделали здесь женскую мобилизацию, хотя бы частичную. Может мы сейчас все вместе встанем и сметем эту нечисть фашистскую? Если объявлять мобилизацию, то мобилизацию уже полную объявлять", – заявила любительница "русского мира".

Ранее сообщалось, что российские оккупанты планируют использовать мужчин из частично временно оккупированных Запорожской и Херсонской областей Украины как живой щит для своих войск. Подобная ситуация имела место в прошлом году на территориях ОРДЛО.

Как сообщал OBOZREVATEL, кремлевский диктатор Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию РФ. Ловить россиян начали уже с 1 октября.

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