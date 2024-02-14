'Мы делаем все возможное': главком Сырский после визита на фронт выступил с заявлением и назвал главные вызовы для ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров 13 февраля совершили рабочую поездку в воинские части и подразделения, которые держат оборону на Авдеевском и Купянском направлениях. По ее результатам был принят ряд решений, направленных на усиление боевых возможностей защитников.

О деталях поездки Главнокомандующий сообщил в Telegram. Он отметил, что ситуация на фронте остается сложной, только на Авдеевском направлении наши войска отразили 29 атак российских оккупантов. Кроме того, враг применяет против сил обороны авиацию и все возможные виды вооружения.

Сырский и Умеров на местах пообщались с командирами и совместно с ними проанализировали ресурсы и потребности наших войск.

"Мы делаем все возможное, чтобы не допустить продвижения врага вглубь нашей территории и удержать занимаемые позиции. Несмотря на сложную ситуацию Силы обороны Украины наносят врагу значительные потери. В то же время принимаем все возможные меры для минимизации наших потерь и сохранения жизни наших воинов", –заверил Сырский.

Напомним, в интервью изданию ZDFheute Сырский заявил, что война в Украине должна закончиться выходом сил обороны на государственные границы – другого варианта у нас нет. Он подчеркнул, что мы не можем покинуть свою территорию под контролем российских оккупантов.

"А это значит, что все, все общество должно сплотиться вокруг общего дела – победы", – отметил командующий.

Как сообщал OBOZ.UA, также Сырский сообщил иностранному изданию, что ситуация на передовой сложная, российские войска наступают фактически по всей линии фронта. Силы обороны Украины перешли от наступательных действий к ведению оборонной операции, чтобы помешать продвижению врага и изнурить его.

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